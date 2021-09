Solo en agosto se pagaron US$ 85.8 millones por concepto de regalías. | Fuente: Andina

Las empresas del sector hidrocarburos pagaron US$ 613.6 millones al Estado por concepto de regalías entre enero y agosto de este 2021, según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

Esta cifra es 118% mayor a los US$ 281.4 millones de regalías pagadas por las petroleras durante el 2020.

Solo durante el mes de agosto las compañías de hidrocarburos realizaron un pago de US$ 85.8 millones por concepto de regalías, un 92.5% más que en el año anterior.

La cantidad de regalías pagadas el mes pasado incluso fueron mayores a lo registrado en el mismo periodo del 2019, cuando solo se pagaron US$ 59 millones.

En total, en este último mes las empresas pagaron US$ 21.6 millones por la explotación de gas natural, US$ 14.2 millones por petróleo y US$ 49.9 millones por la producción líquidos de gas natural.

Pero, ¿por qué se están pagando más regalías? La SNMPE indica que esto se debe al alza de los precios internacionales de los hidrocarburos y la reactivación de la economía nacional.