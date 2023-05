Precios de pescados continuarían altos hasta junio, ¿por qué?

En los últimos días se reporta un incremento en los precios de los pescados en diferentes mercados del país debido a un menor abastecimiento del producto.

La Asociación de Conserveros de Pescadería del Perú sostiene que esto se debe a los oleajes anómalos, pero ¿hasta cuándo podría mantenerse? El presidente del gremio, Jesús Veliz Valerio, indica que esta alza podría extenderse hasta la primera semana de junio.

"Las embarcaciones tardan una semana en salir a la mar, pero si tenemos avisos que es probable que de miércoles a sábado se cierre el puerto entonces ya estamos viendo que no va a haber pesca toda la semana y ya nos agarra junio. Ya la primera semana de junio esperemos que haya abundancia de pescado y así poder estabilizar el precio", comentó.

Veliz indica que las alzas que se ven en los mercados actualmente son de hasta 100%, es decir, un pescado que antes costaba S/ 4 o S/ 5 por kilo, ahora se vende a unos S/ 8 o S/ 9.

Esta semana en algunos mercados de la capital se reporta que el pescado bonito ha llegado a venderse hasta a S/ 10 el kilo por menor, mientras que está cerca de S/ 6 en los mayoristas o terminales pesqueros.

"El bonito está S/ 5.50, está el doble, antes estaba S/ 2, ya no se puede ni vender. No hay pescado blanco, no hay cachema, no hay cabrilla, solo estoy traendo bonito", indicó una comerciante en el mercado de Caquetá.

Asimismo, en el Mercado José Carlos Mariategui (San Juan de Lurigancho) se reportaba que otros productos marinos que antes se encontraban más económicos, como la pota, también han subido sus precios. En el caso de la pota, el kilo se vende a S/ 7 cuando hace un mes costaba menos de la mitad.

Ante esta situación, una sugerencia de Veliz es el consumo de conservas de pescado, cuyo precio es de entre S/ 3 y S/ 4 por lata.