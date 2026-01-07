Reestructuración de Petroperú: Concesión de la Refinería de Talara "es una posibilidad", afirma el Minem

El Ministro de Energía y Minas, Luis Bravo, se presentó en Economía Para Todos por RPP y aclaró el panorama sobre la situación de Petroperú, empresa que se encuentra al borde de la insolvencia con una deuda de más de S/ 2,500 millones con sus proveedores.

Ante este escenario, el Ejecutivo ha promulgado un decreto de urgencia para iniciar una reestructuración patrimonial y organizacional que evite que los acreedores tomen el control de la estatal.

Bravo fue enfático al diferenciar la "reorganización" de la "privatización", señalando que el objetivo es "ordenar la casa" y no vender los activos de la empresa. Sin embargo, abrió la puerta a que la gestión de unidades operativas estratégicas pase a manos privadas.

Respecto a la Refinería de Talara, el activo más importante de la petrolera, el ministro señaló: "No se vende Talara, pero la concesión sí es una posibilidad que tendrá que analizar Proinversión".

El plan incluye dividir a Petroperú en "bloques patrimoniales" para que cada unidad pueda ser atractiva a la inversión, sujeta de crédito y tecnológicamente eficiente. Asimismo, el ministro subrayó que no se entregarán activos de forma definitiva: "No vamos a entregar el patrimonio de la empresa como activo. No se va a vender a ningún inversionista".

Proinversión tendrá un plazo de 60 días para entregar un plan de promoción que defina las estrategias a seguir para reflotar la operatividad de la empresa.