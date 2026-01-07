Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Reestructuración de Petroperú: Concesión de la Refinería de Talara "es una posibilidad", afirma el Minem

Minem marca distancia de la privatización y defiende la reestructuración de Petroperú
Minem marca distancia de la privatización y defiende la reestructuración de Petroperú | Fuente: RPP
Fiorella Hokama

por Fiorella Hokama

·

El ministro de Energía y Minas, Luis Bravo, afirmó en RPP que la reestructuración de Petroperú busca evitar la insolvencia y ordenar su gestión, sin privatizar ni vender activos. No se descarta concesionar unidades estratégicas como la Refinería Talara, bajo un plan que Proinversión deberá definir en 60 días.

El Ministro de Energía y Minas, Luis Bravo, se presentó en Economía Para Todos por RPP y aclaró el panorama sobre la situación de Petroperú, empresa que se encuentra al borde de la insolvencia con una deuda de más de S/ 2,500 millones con sus proveedores.

Ante este escenario, el Ejecutivo ha promulgado un decreto de urgencia para iniciar una reestructuración patrimonial y organizacional que evite que los acreedores tomen el control de la estatal.

Bravo fue enfático al diferenciar la "reorganización" de la "privatización", señalando que el objetivo es "ordenar la casa" y no vender los activos de la empresa. Sin embargo, abrió la puerta a que la gestión de unidades operativas estratégicas pase a manos privadas.

Respecto a la Refinería de Talara, el activo más importante de la petrolera, el ministro señaló: "No se vende Talara, pero la concesión sí es una posibilidad que tendrá que analizar Proinversión".

El plan incluye dividir a Petroperú en "bloques patrimoniales" para que cada unidad pueda ser atractiva a la inversión, sujeta de crédito y tecnológicamente eficiente. Asimismo, el ministro subrayó que no se entregarán activos de forma definitiva: "No vamos a entregar el patrimonio de la empresa como activo. No se va a vender a ningún inversionista".

Proinversión tendrá un plazo de 60 días para entregar un plan de promoción que defina las estrategias a seguir para reflotar la operatividad de la empresa.

Video recomendado
Tags
Minem Proinversión Petroperú Refinería Talara Refinería de Talara

RPP TV

En Vivo

Más sobre Economía

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA