Proinversión definirá en 60 días plan para fortalecer Petroperú: ¿Qué pasará con la Refinería de Talara?

En un esfuerzo por revertir la crisis financiera de la empresa estatal de hidrocarburos, el director del proyecto de reestructuración de Petroperú en ProInversión, Ángel Delgado Flores, anunció en RPP que la institución tiene un plazo de 60 días para presentar un plan de promoción.

Este plan, derivado del Decreto de Urgencia 010-2025, tiene como objetivo principal restablecer el valor de los activos de la empresa, la cual actualmente enfrenta una deuda superior a los 6,000 millones de dólares.

¿Privatización o gestión eficiente?

Ante las críticas y el proyecto de ley presentado por el congresista Jaime Quito para derogar la medida, Delgado Flores fue enfático en descartar una privatización tradicional.

"Una privatización es agarrar los activos y vender directamente la empresa. Lo que ProInversión hará es un diagnóstico para realizar una reestructuración patrimonial", explicó el funcionario a RPP.

El proceso consistirá en agrupar los activos en "bloques" para que puedan ser gestionados de manera más eficiente. Bajo el marco del Decreto Legislativo 674, se evalúan modalidades como la incorporación de gerencia privada o contratos de gestión, donde un tercero asuma los riesgos operativos, evitando que el Estado siga cubriendo pérdidas con impuestos de los ciudadanos.

El futuro de la Refinería de Talara

La Nueva Refinería de Talara, considerada el activo más importante de la compañía, será objeto de un diagnóstico especial. A pesar de ser una planta tecnológicamente moderna, actualmente no genera la eficiencia operativa adecuada.

ProInversión destinará parte de un presupuesto de hasta S/ 144 millones para contratar consultores internacionales, bancos de inversión y expertos en petróleo y gas que ayuden a poner en valor este y otros activos.

"Básicamente para contratar a todos los consultores internacionales, a la banca de inversión, a los consultores de transacción que debemos tener para poder poner en valor de una manera adecuada, efectiva y eficiente a la empresa estatal, a los activos de Petroperú. La situación de Petroperú, como es conocida por todos los peruanos, es difícil, es complicada y tiene deudas por más de 6,000 millones de dólares. Tiene la Refinería Talara, que a la fecha, lamentablemente no está generando una eficiencia operativa adecuada", declaró.

Trabajadores con temor ante incertidumbre laboral

A pesar de los planes de reestructuración, el ambiente es tenso. Trabajadores en Talara han realizado manifestaciones por temor a despidos masivos. Al respecto, Delgado aclaró que el tema de personal no es competencia de ProInversión, sino que será responsabilidad de la propia administración de Petroperú realizar la evaluación correspondiente.

Por otro lado, desde el Congreso, la bancada socialista busca frenar el proceso alegando que se trata de una "privatización encubierta" que fragmenta la empresa y pone en riesgo la estabilidad de los trabajadores.