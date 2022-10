La producción de cobre podría bajar ante la permanencia de los conflictos sociales. | Fuente: Andina

Hasta agosto la Defensoría del Pueblo reportaba 209 conflictos sociales en el Perú, 89 de los cuales correspondían a la minería.

Solo en el caso del sector minero, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) estima que la pérdida de producción minera por los conclictos sociales asciende a US$ 790 millones hasta el cierre de septiembre.

A esa pérdida se le suma un impacto de S/ 740 millones en los impuestos y regalías mineras que se dejaron de recaudar.

El presidente de la SNMPE, Raúl Jacob, señala que antes normalmente los conflictos se desarrollaban en los proyectos mineros que estaban en desarrollo y no tanto en las minas.

Además, el vocero del sector minero indicó que ahora es bastante fácil iniciar un conflicto social.

“Normalmente no habían conflictos en las operaciones mineras, sino que eran más bien en los proyectos (antes de entrar a operación). Desde esta administración se ha aumentado la tolerancia a estos conflictos. Es una situación que no se puede sostener, pues no se aprovechan los recursos que tiene el país. Se tiene que respetar el estado de derecho, pues, por ejemplo, con Quellaveco (en referencia a la disputa por los derechos del agua) vemos que se está dejando de lado ocho años de trabajo en permisos”, comentó Jacob durante un evento de Moody's.

Asimismo, BBVA Research advierte que esta permanencia de conflictos sociales en la minería ha generado una rebaja en la proyección de producción de cobre del 2023.

"Los conflictos sociales se han ido elevando de manera preocupante, y van a afectar el normal despliegue de las actividades productivas. La entrada en operación de Quellaveco atenuaría el escenario", indican.

Pese a las preocupaciones, el representante del gremio agregó que las compañías mineras tienen balances sólidos y que las compañías están esperando un entorno más favorable para invertir en los proyectos pendientes.