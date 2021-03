El año pasado se calculaba que el 92% de trabajadoras del hogar laboraba en la informalidad. | Fuente: Andina

Hoy, martes 30 de marzo, se celebra el día de las trabajadoras del hogar. Sin embargo, la Federación Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar del Perú (Fenttrahop) señala que el gremio aún está a la espera de la publicación del reglamento de su ley.

La ley que beneficia a las trabajadoras y trabajadores del hogar fue promulgada en septiembre pasado, y el plazo prometido para la publicación de su reglamento ya venció y lleva tres meses de retraso.

Pese a que esta fecha debería ser el primer día en el que pueden gozar de un feriado remunerado, no todos los empleadores están respetando lo establecido a falta de esta reglamentación.

“Algunos empleadores le están diciendo a sus trabajadoras que, como no hay un día feriado en el calendario para ellas, no lo van a tomar en cuenta. Eso no es cierto”, comentó Leddy Mozombite, secretaria general de la Fenttrahop a La República.

El gremio señala que la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, había indicado hace unas semanas que el reglamento sería publicado este mes.

“El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) no nos ha presentado hasta ahora el reglamento terminado. Nosotras no sabemos si ha reconocido la naturaleza de nuestras propuestas, que le entregamos con muchísima anticipación”, señala Mozombite.

Cabe indicar que con la norma publicada, la ley nº 31047, las trabajadoras ya tienen vigentes los derechos a un contrato por escrito, una jornada de 8 horas, un descanso semanal, y acceso a seguro social.

Actualmente el 5.3% de las mujeres que integran la población económicamente activa ocupada son trabajadoras del hogar, según información del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).