Las empresas con más de 20 trabajadores deben realizar el pago de las utilidades. | Fuente: Andina

El próximo 24 de marzo inicia el plazo legal para el pago de las utilidades 2023, pero ¿qué deberían saber los emprendedores?

En primer lugar deben tener en cuenta que este beneficio laboral implica la distribución de un porcentaje de las ganancias de la empresa entre sus trabajadores en planilla.

Están obligadas a realizar este pago las empresas de hayan registrado ganancias durante el año anterior luego de calcular los ingresos obtenidos menos las inversiones e impuestos que tuvieron que pagar.

Para estar obligadas a realizar el depósito de las utilidades la empresa también debe tener más de 20 trabajadores, si no exceden de ese número entonces no deben hacerlo.

No están obligadas a este pago las empresas autogestionadas, las cooperativas y comunales; las empresas individuales; las sociedades civiles; las microempresas que se encuentren debidamente acreditadas en el Registro Nacional de las Micro y Pequeñas Empresas.

¿Quiénes deben recibir el pago?

Las empresas deben tener en cuenta que si cumplen con las características anteriores para el depósito, todos sus trabajadores, incluyendo los que tienen contratos a plazo indefinido, a plazo fijo y a tiempo parcial, deben recibir el pago.

El pago debe ser igual para los trabajadores que realicen labores de manera remota y sin importar si son nacionales o extranjeros, siempre y cuando estén en planilla.

"Basta que el trabajador haya laborado de manera efectiva un día dentro del año para que tenga derecho al pago de las utilidades correspondientes. Por eso es relevante conocer de cerca todo lo que involucra este cálculo. Por ejemplo, saber que no depende del desempeño, productividad ni de la conducta del trabajador", explica Jaime Cuzquén, Associate Partner del Área Laboral de EY Perú.

Los locadores de servicios o personas que emiten recibos por honorarios no reciben esta compensación por no ser trabajadores en planilla.

"Lo mismo ocurre con los trabajadores del sector público, salvo los que laboran en empresas del Estado que aplican el régimen laboral de la actividad privada. En el caso de los trabajadores del régimen de construcción civil, las utilidades se pagan de forma semanal durante todo el año", agregan.

¿Cómo debe pagarse?

El pago de utilidades debe realizarse en un plazo máximo de 30 días luego de vencerse el plazo para la presentación de la Declaración del Impuesto a la Renta.

Los plazos este año van desde el 24 de marzo hasta el 11 de abril. Así pues, conforme al último dígito del RUC, las fechas máximas para el pago de las utilidades son las siguientes:

Último dígito del RUC y otros Fecha de vencimiento de presentación de Declaración Anual de Renta 2022 Fecha límite para pago de utilidades (Art. 6 del Decreto Legislativo N° 892) 0 24 de marzo de 2023 23 de abril de 2023 1 27 de marzo de 2023 26 de abril de 2023 2 28 de marzo de 2023 27 de abril de 2023 3 29 de marzo de 2023 28 de abril de 2023 4 30 de marzo de 2023 29 de abril de 2023 5 31 de marzo de 2023 30 de abril de 2023 6 3 de abril de 2023 2 de mayo de 2023 7 4 de abril de 2023 3 de mayo de 2023 8 5 de abril de 2023 4 de mayo de 2023 9 10 de abril de 2023 9 de mayo de 2023

Esta distribución de las utilidades depende de la industria a la que pertenece la empresa. El porcentaje de utilidades que deben repartir varía de la siguiente manera:

Empresas pesqueras: 10%

Empresas agrarias: 5% hasta el 2023

Empresas de telecomunicaciones: 10%

Empresas industriales: 10%

Empresas mineras: 8%

Empresas de comercio y restaurantes: 8%

Empresas que realizan otras actividades: 5%

Para calcular el monto a repartir, la empresa debe tener en cuenta dos factores para este cálculo:

El total de la remuneración del empleado percibida durante el año anterior.

La cantidad de días trabajados durante el año.

El 50% del monto final a pagar está asociado a los días laborados por el trabajador y el 50% restante a sus remuneraciones.

"Adicionalmente, se debe tener en cuenta que, para su cálculo, no ingresan las gratificaciones extraordinarias, los vales de alimentos, el valor del transporte o de movilidad, beneficios pactados colectivamente como la asignación por estudios, los gastos de internet o de energía eléctrica, entre otros. El monto a pagar por utilidades no se considera para el pago de la contribución a EsSalud ni para las retenciones del aporte a la ONP u AFP. No obstante, sí se encuentra gravado con el Impuesto a la Renta de Quinta Categoría, el cual asume el trabajador", señaló el Associate Partner del Área Laboral de EY Perú.

Ten en cuenta que si una empresa no paga las utilidades o las paga de manera parcial entonces la empresa podría ser sancionada.

Si la empresa es denunciada por un trabajador ante la Sunafil, la empresa puede recibir una multa de entre 1.57 UIT, ascendente a S/7,771.50, y 26.12 UIT, ascendente a S/129,294.00, dependiendo del número de trabajadores afectados.