La IATA señala que para esto se pondrá en funcionamiento un sistema digital para los resultados de las pruebas y los certificados de vacunas. | Fuente: Getty Images

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) informó que a finales de marzo lanzarán el pase de viaje COVID-19 para facilitar el transporte aéreo internacional.

El organismo mundial de la industria aérea señala que para esto se está poniendo en funcionamiento un sistema digital para los resultados de las pruebas y los certificados de vacunas. Para esto será necesario que los gobiernos emitan certificados de vacunación digitales.

Esta medida se anuncia en medio de una caída en las proyecciones de las aerolíneas, las cuales se encuentran debilitadas ante las crecientes restricciones a los viajes por el aumento de casos de COVID-19 que se registró en las últimas semanas.

Ahora la IATA prevé que el sector siga reportando perdidas hasta el cuarto trimestre de este 2021.

Según indicaron, se elevó la proyección de consumo total de efectivo de las aerolíneas para 2021 a entre US$ 75,000 y US$ 95,000 millones, frente a los US$ 48,000 millones que se había estimado en diciembre.

El organismo señala que si la actividad no se reactiva, muchas de estas empresas de transporte aéreo necesitarán fondos adicionales tras agotar sus reservas de caja.

