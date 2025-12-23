Estos son los hitos de la economía internacional que marcaron la agenda en 2025 [INFORME]

El 2025 fue un año donde varios hechos marcaron la agenda económica y política internacional. Uno de los hitos centrales ocurrió en abril, cuando el gobierno de Donald Trump anunció la aplicación de aranceles recíprocos afectando a varios países -principalmente China y otros del sudeste asiático- bajo la idea de proteger la producción dentro de Estados Unidos.

De acuerdo con el Instituto Peruano de Economía, esto elevó la incertidumbre y frenó el crecimiento del comercio mundial, de 2.7 % a solo 2.4 % para este año. El efecto fue inmediato: más tensión y un clima incierto en los mercados. Así lo explicó Gabriel Arrieta, jefe de Estudios Económicos del CIEN-ADEX.

"El ambiente económico comercial, de lo que estábamos acostumbrados antes de la aplicación de estos aranceles, cambió rotundamente; y ahora la relación con Estados Unidos, desde el punto de vista de muchos países en el mundo, ha comenzado a modificarse. No tanto a nivel de las exportaciones que realizan esos países desde Estados Unidos como también las propias dinámicas de producción dentro de cada uno de los países y que ahora alguno de ellos está observando también una ventana de inversión dentro del terreno o del territorio americano y de esta manera poder saltarse estas medidas que debilitan la competitividad de los productos que antes ingresaban a Estados Unidos".

Cuando el panorama global se vuelve incierto, los inversionistas corren a refugiarse en activos seguros. Uno de ellos es el oro, que alcanzó los 4.000 dólares la onza, una cifra histórica. ¿Qué ocurrió? Martín Valencia, economista del Instituto Peruano de Economía, lo explica así:

"En momentos históricos de incertidumbre acerca de la economía global, usualmente los inversionistas se refugian en el oro, eso hace que aumente el precio. En el último año y medio que había un repunte fuerte, lo que se ha observado es primero un incremento de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. Hay una incertidumbre respecto al crecimiento global, una incertidumbre respecto a lo que va a hacer el Banco Central de Estados Unidos, que es la Reserva Federal, cómo va a mover su tasa de interés de referencia. Se ha juntado un conjunto de eventos de incertidumbre y ha llevado a un incremento natural activo refugio ha hecho que explote aún más".

Las circunstancias que hicieron subir al oro también golpearon a una de las divisas más potentes del mundo: el dólar. La confrontación entre el gobierno de Trump y la Reserva Federal, la FED, sumadas a los recortes de tasas, hicieron menos atractivos los bonos del Tesoro. Con menor demanda, el dólar se debilitó y otras monedas —como el sol peruano— ganaron fuerza. ¿Qué otros motivos influyeron? Pablo Leno, gerente general de Renta4, lo detalla:

"Estados Unidos tenía que renovar una deuda muy importante, me parece que alrededor de 9 trillones de dólares, y por otro lado también Estados Unidos ha estado emitiendo ha estado inyectando liquidez al mercado. La gente tiene temor de que ese cúmulo de deuda que va creciendo pueda no pagarse y entonces lo que la gente ha buscado es un fly to quality, es decir, pasarme algunos activos que me puedan servir de refugio y en ese sentido la gente vende dólares para comprar de repente u otras monedas o en el caso, por ejemplo, puntual del oro"

Estos tres hechos muestran cómo la economía global funciona como un dominó: decisiones en Estados Unidos generan incertidumbre, la incertidumbre impulsa al oro y ese mismo clima termina golpeando al dólar.

Pero el juego de fuerzas que no acaba aquí. Todo indica que en el 2026 estos temas volverán a marcar la conversación económica y que el mundo seguirá mirando de cerca cada paso que dé Estados Unidos y otras potencias mundiales.