Últimas Noticias
Podcasts ELECCIONES 2026
Calculadora liga 1 Concursos RPP
ELECCIONES 2026
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Rubén Blades y su íntima carta a Willie Colón: su último encuentro, relación musical, conflictos y más

Rubén Blades dedica carta a Willie Colón donde cuenta detalles de su relación musical y su distanciamiento.
Rubén Blades dedica carta a Willie Colón donde cuenta detalles de su relación musical y su distanciamiento. | Fuente: Instagram (ruben.blades)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

"Siempre sentiré afecto por él", expresó Rubén Blades en una emotiva carta dirigida a su amigo y colega, Willie Colón, quien falleció en Nueva York el último sábado.

Rubén Blades compartió una emotiva carta dirigida a Willie Colón. El cantante y compositor panameño de 77 años no pudo ocultar su pesar por el fallecimiento del legendario 'Malo del Bronx' en la ciudad de Nueva York el último sábado 21 de febrero.

En un primer momento, Blades recordó la última vez que vio a Willie Colón: el 3 d abril de 2023 en el velorio del bongosero Jorge 'Georgie' González, quien era un amigo en común de ambos.

"Estaba conversando con José Massó y su esposa Divina cuando sentí una mano en mi hombro. Me volví y allí estaba Willie. Si a mí me sorprendió verlo, el resto de la gente presente casi se desmaya al vernos juntos", señaló.

En ese sentido, el intérprete de Pedro Navaja sostuvo que ambos mantuvieron "una conversación cordial" y que no hubo ningún tipo de desavenencia entre los dos.

"Nuestra conversación fue cordial. Y es que, a pesar de los pesares que existían y existirán, ambos siempre respetamos lo que hicimos y las experiencias por las que atravesamos durante esos seis años y seis álbumes juntos", sostuvo.

En efecto, Rubén Blades recordó que conoció a Willie Colón entre 1967 y 1968, cuando el compositor formaba dúo con el fallecido cantante Héctor Lavoe, en Panamá.

“No había oído hablar de ellos, pero la tarde que los vi actuando en una tarima en la Plaza Cinco de Mayo y Avenida Central, la energía y sentimiento de rebeldía que emanaban de la joven banda me convirtió en un ‘fan’ para siempre”, añadió.

La leyenda de la salsa Willie Colón falleció a los 75 años el último sábado.
La leyenda de la salsa Willie Colón falleció a los 75 años el último sábado. | Fuente: Facebook (Willie Colón)

Su conexión musical en la salsa y una admiración mutua

Tras su primera conversación con Willie Colón, Rubén Blandes resaltó que hubo “una conexión personal, emocional e intelectual capaz de cambiar la estructura tradicional de la salsa, desde un esquema de temas con letras y de arreglos dirigidos al baile y estrictamente limitados a la realidad del barrio, a una música de contenido urbano y nacional”.

Seguidamente, el músico panameño admitió que no esperaba que su trabajo junto a Colón “proyectaría al género afrocubano a otras dimensiones a nivel mundial”.

“Fue mi fortuna el encontrar a un músico con la inteligencia necesaria para comprender el sentido panamericano de mis composiciones y brindarles la oportunidad de ser escuchadas internacionalmente a través de su orquesta”, manifestó.

Por otra parte, resaltó la vez que Willie acudió con su banda El Baquiné de los Angelitos Negros al programa de televisión PBS (Public Broadcasting System) y luego su disposición para asumir riesgos con otros temas de salsa “aún a expensas de las demandas que el éxito comercial imponía en ese momento a su carrera”.

Del mismo modo, resaltó que si bien dicho álbum no alcanzó el éxito en ventas, Willie Colón “estaba interesado en explorar formas diferentes de hacer música”.

“Por este tipo de ejemplo siempre he respetado y respetaré el talento e imaginación de Willie y su enorme conocimiento como productor musical”, acotó el también actor y activista.

El famoso duo de salsa Héctor Lavoe y Willie Colón en un evento musical.
El famoso duo de salsa Héctor Lavoe y Willie Colón en un evento musical. | Fuente: Facebook (Willie Colón)

Rubén Blades aclara su separación de Willie Colón: “Siempre sentiré afecto por él”

Rubén Blades aclaró que, si bien hubo “diferencias personales” con Willie Colón, son las mismas que pueden haber “en todo tipo de relación”.

“Todo ser está compuesto por una compleja mezcla de emociones (…) Aunque nadie es del todo bueno o del todo malo, nuestra tendencia es generalizar y demonizar, y por eso para muchos resulta imposible aceptar o comprender que se puede reconocer lo positivo de una persona y a la vez rechazar lo que consideramos negativo en su actuar”, explicó.

En ese sentido, el cantante recalcó que siempre tendrá un cariño por Willie Colón a pesar de “no entender” por qué lo demandó judicialmente el 2003.

“Siempre sentiré afecto por Willie aún a pesar de no entender por qué decidió demandarme judicialmente, reclamándome plata que nos hurtaron de un concierto, por qué hizo luego un arreglo extrajudicial con el que se quedó con nuestro dinero y nunca se excusó conmigo, ni siquiera después que la empresa que nos perjudicó fue encontrada legalmente culpable y condenada a devolvernos el dinero hurtado”, aseveró.

En otro momento, Blades admitió que “le molestó” que el fallecido trombonista haya apoyado a Donald Trump a quien considera “el político más mentiroso, narcisista y racista que se haya visto en Estados Unidos”.

“Nada de esto afecta la realidad de lo que logramos crear musicalmente, ni elimina o cancela mi cariño por él, las memorias positivas, las risas, las luchas, triunfos, dificultades y sacrificios compartidos”, acotó.

Rubén Blades: "Mi admiración por Willie Colón jamás desaparecerá"

Rubén Blades admitió que, a pesar de los conflictos judiciales, distanciamiento y discrepancias políticas, su "admiración y respeto" por Willie Colón siempre estarán presentes.

"A pesar de los pesares, mi admiración por Willie y mi respeto por su trabajo jamás desaparecerán, y nunca permitiré que el odio forme parte de nuestra pasada relación", se lee.

Es así como el intérprete de Amor y control resaltó que recordará su amistad con Willie cuando eran dos jóvenes músicos, quienes con sus canciones de salsa recibieron "un masivo apoyo popular, especialmente en países de habla hispana".

"Willie Colón se ha ido, pero solo físicamente. Su extraordinario legado continuará presente a través de personas que amen la música y el baile, aprecien la fuerza, vitalidad y el gusto en los arreglos musicales del género salsa y se identifiquen con letras de temas urbanos que detallan y documentan, de forma simple o compleja, realidades y experiencias compartidas a lo largo y ancho de nuestra América", afirmó.

Finalmente, mencionó que la presentación que tuvo Bad Bunny en el Super Bowl 2026 semanas atrás le recordó "el primer llamado de unidad a todas las naciones de Latinoamérica jamás antes registrado en la música popular latina" que se realizó en el álbum Siembra, el más exitoso en ventas del dúo Willie Colón & Rubén Blades.

"Hoy, una nueva generación dice presente y cultiva la semilla que juntos sembramos hace casi cinco décadas atrás. Hoy, cuando la tarea de reivindicar la identidad y justa posibilidad de nuestra cultura luce más urgente que nunca, nuestro trabajo, hecho con amor, cariño y fe, aún contribuye a promover el ideal panamericano que siempre defendimos. Descansa en paz, Willie Colón y, te repito lo que siempre digo: ¡gracias Willie! Usted no está muerto, compadre. Al contrario; ahora es que usted comienza a vivir", concluyó.

Te recomendamos
¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
Video recomendado
Tags
willie colon Rubén Blades salsa

RPP TV

En Vivo

Más sobre Celebridades

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA