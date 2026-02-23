Rubén Blades y su íntima carta a Willie Colón: su último encuentro, relación musical, conflictos y más

Rubén Blades compartió una emotiva carta dirigida a Willie Colón. El cantante y compositor panameño de 77 años no pudo ocultar su pesar por el fallecimiento del legendario 'Malo del Bronx' en la ciudad de Nueva York el último sábado 21 de febrero.

En un primer momento, Blades recordó la última vez que vio a Willie Colón: el 3 d abril de 2023 en el velorio del bongosero Jorge 'Georgie' González, quien era un amigo en común de ambos.

"Estaba conversando con José Massó y su esposa Divina cuando sentí una mano en mi hombro. Me volví y allí estaba Willie. Si a mí me sorprendió verlo, el resto de la gente presente casi se desmaya al vernos juntos", señaló.

En ese sentido, el intérprete de Pedro Navaja sostuvo que ambos mantuvieron "una conversación cordial" y que no hubo ningún tipo de desavenencia entre los dos.

"Nuestra conversación fue cordial. Y es que, a pesar de los pesares que existían y existirán, ambos siempre respetamos lo que hicimos y las experiencias por las que atravesamos durante esos seis años y seis álbumes juntos", sostuvo.

En efecto, Rubén Blades recordó que conoció a Willie Colón entre 1967 y 1968, cuando el compositor formaba dúo con el fallecido cantante Héctor Lavoe, en Panamá.

“No había oído hablar de ellos, pero la tarde que los vi actuando en una tarima en la Plaza Cinco de Mayo y Avenida Central, la energía y sentimiento de rebeldía que emanaban de la joven banda me convirtió en un ‘fan’ para siempre”, añadió.