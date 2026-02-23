Rubén Blades y su íntima carta a Willie Colón: su último encuentro, relación musical, conflictos y más

El famoso duo de salsa Héctor Lavoe y Willie Colón en un evento musical. |
Fuente: Facebook (Willie Colón)
Rubén Blades aclara su separación de Willie Colón: “Siempre sentiré afecto por él”
Rubén Blades aclaró que, si bien hubo “diferencias personales” con Willie Colón, son las mismas que pueden haber “en todo tipo de relación”.
“Todo ser está compuesto por una compleja mezcla de emociones (…) Aunque nadie es del todo bueno o del todo malo, nuestra tendencia es generalizar y demonizar, y por eso para muchos resulta imposible aceptar o comprender que se puede reconocer lo positivo de una persona y a la vez rechazar lo que consideramos negativo en su actuar”, explicó.
En ese sentido, el cantante recalcó que siempre tendrá un cariño por Willie Colón a pesar de “no entender” por qué lo demandó judicialmente el 2003.
“Siempre sentiré afecto por Willie aún a pesar de no entender por qué decidió demandarme judicialmente, reclamándome plata que nos hurtaron de un concierto, por qué hizo luego un arreglo extrajudicial con el que se quedó con nuestro dinero y nunca se excusó conmigo, ni siquiera después que la empresa que nos perjudicó fue encontrada legalmente culpable y condenada a devolvernos el dinero hurtado”, aseveró.
En otro momento, Blades admitió que “le molestó” que el fallecido trombonista haya apoyado a Donald Trump a quien considera “el político más mentiroso, narcisista y racista que se haya visto en Estados Unidos”.
“Nada de esto afecta la realidad de lo que logramos crear musicalmente, ni elimina o cancela mi cariño por él, las memorias positivas, las risas, las luchas, triunfos, dificultades y sacrificios compartidos”, acotó.
Rubén Blades: "Mi admiración por Willie Colón jamás desaparecerá"
Rubén Blades admitió que, a pesar de los conflictos judiciales, distanciamiento y discrepancias políticas, su "admiración y respeto" por Willie Colón siempre estarán presentes.
"A pesar de los pesares, mi admiración por Willie y mi respeto por su trabajo jamás desaparecerán, y nunca permitiré que el odio forme parte de nuestra pasada relación", se lee.
Es así como el intérprete de Amor y control resaltó que recordará su amistad con Willie cuando eran dos jóvenes músicos, quienes con sus canciones de salsa recibieron "un masivo apoyo popular, especialmente en países de habla hispana".
"Willie Colón se ha ido, pero solo físicamente. Su extraordinario legado continuará presente a través de personas que amen la música y el baile, aprecien la fuerza, vitalidad y el gusto en los arreglos musicales del género salsa y se identifiquen con letras de temas urbanos que detallan y documentan, de forma simple o compleja, realidades y experiencias compartidas a lo largo y ancho de nuestra América", afirmó.
Finalmente, mencionó que la presentación que tuvo Bad Bunny en el Super Bowl 2026 semanas atrás le recordó "el primer llamado de unidad a todas las naciones de Latinoamérica jamás antes registrado en la música popular latina" que se realizó en el álbum Siembra, el más exitoso en ventas del dúo Willie Colón & Rubén Blades.
"Hoy, una nueva generación dice presente y cultiva la semilla que juntos sembramos hace casi cinco décadas atrás. Hoy, cuando la tarea de reivindicar la identidad y justa posibilidad de nuestra cultura luce más urgente que nunca, nuestro trabajo, hecho con amor, cariño y fe, aún contribuye a promover el ideal panamericano que siempre defendimos. Descansa en paz, Willie Colón y, te repito lo que siempre digo: ¡gracias Willie! Usted no está muerto, compadre. Al contrario; ahora es que usted comienza a vivir", concluyó.