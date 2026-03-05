Últimas Noticias
2NE1 en polémica: Park Bom acusó a Sandara Park de usarla para encubrir su supuesto consumo de drogas

Park Bom y Sandara Park en polémica por supuesto consumo de drogas.
Park Bom y Sandara Park en polémica por supuesto consumo de drogas. | Fuente: IG: @newharoobompark/@daraxxi
Brenda García Retamal

por Brenda García Retamal

·

Al leer estas acusaciones, Sandara Park usó sus redes sociales para negar lo dicho por Park Bom y le deseó lo mejor.

La industria del k-pop está girando en torno a la polémica de 2NE1. La cantante Park Bom utilizó sus redes sociales para decirle a sus fans cómo fue que estuvo relacionada a una importación de medicamentos desde EE.UU., e involucró a otra de sus compañeras: Sandara Park

“Ahora estoy reuniendo el coraje para hablar. No es una droga. Soy paciente con TDAH, también conocido como Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. Sandara Park se vio involucrada en un asunto de drogas y, para encubrirlo, me incriminaron a mí, Park Bom, como drogadicta”, se lee en un comunicado que recogieron medios surcoreanos.  

Después de que esta noticia se hiciera viral, Park negó estar involucrada con estupefacientes: “Yo jamás he utilizado drogas. Le deseo lo mejor”. 

La polémica de Park Bom y Sandara Park revivió 

Cabe resaltar que este enfrentamiento no es reciente. En 2010, Park Bom fue acusada de importar y consumir Aderall, pero en ese tiempo, YG Entertainment aclaro que esos medicamentos, controlado por Corea del Sur, sí estaban prescritos legalmente en Estados Unidos.  

Según indicaron, era para tratar el TDHA de la cantante por lo que no era nada ilegal. “Nunca he abusado de ninguna sustancia. Todo fue por razones médicas”, dijo la cantante.

2NE1 volvió a los escenarios pese a controversia

Tras el problema entre ambas integrantes de 2NE1, el grupo de k-pop resurgió como el ave fénix. A pesar de que anunciaron su separación en 2016, regresaron en 2022 para el festival de Coachella. 

Según CL, líder de la banda, comentó para Billboard que todas estuvieron de acuerdo en presentarse en ese evento: “Fue una decisión natural volver con I Am the Best. Ni siquiera lo discutimos realmente. Ese tema nos representa en todos los sentidos”. 

“Hay una energía especial que solo sentimos juntas”, mencionó Minzy.  

