“Hay buses”: usuarios reportan que transporte opera con normalidad ante anuncio de movilización

Usuarios reportaron buses en circulación y pasajes sin variación en Puente Nuevo, mientras transportistas de Lima Este y Lima Norte preparan una movilización hacia el centro de Lima para exigir acciones frente a la inseguridad.
Un equipo de RPP llegó hasta Puente Nuevo, en el límite de los distritos de El Agustino y San Juan de Lurigancho (SJL), para conocer el panorama ante el anuncio de una nueva movilización de transportistas convocada para este jueves, 5 de marzo.
Los usuarios reportaron que los buses circulan con regularidad y los precios de los pasajes también se han mantenido.
“Sí, claro. Hay buses. Sí, todo lo veo normal. [Me voy] hacia Huachipa. [¿Qué bus suele tomar?] Los colectivos así informales”, comentó un pasajero. “Hasta ahora [están pasando] con normalidad”, dijo otro usuario.
Durante nuestro recorrido, comprobamos que buses de la empresa Etuchisa, que cubren la ruta Puente Piedra – Villa El Salvador; Salamanca, que va desde Carabayllo a Pachacamac; Sol de Oro; entre otras líneas continúan circulando con normalidad.
También han llegado a la zona buses de la Policía Nacional para resguardar la seguridad de los alrededores ante el anuncio de los transportistas de movilización.
Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇
Movilización de transportistas
Este jueves, 5 de marzo, grupos de transportistas de Lima Este y Lima Norte realizarán una movilización en el centro de Lima para exigir al Gobierno y al Congreso medidas más efectivas ante la ola de criminalidad que aqueja a su gremio.
En diálogo con RPP, Frank Gómez, vocero de la Asociación de Transportistas del Servicio Urbano de Transporte del Perú (ATSUPER), confirmó esta información e indicó que realizarán la movilización a pie debido a la emergencia por combustible tras la fuga de gas natural en el distrito de Megantoni, en la provincia de La Convención (Cusco).
“(Hemos tomado la decisión) de no ir con vehículos por ese temita del combustible, la gente quiere racionalizar, va a ser marcha nomás. Estamos viendo si va a ser dos de mayo o en Plaza San Martín. Al Congreso y a Palacio porque hasta ahora no hemos tenido respuesta de la ministra Miralles ni del presidente”, dijo.