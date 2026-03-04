BTS emociona al ARMY con tráiler de lo que será su primer concierto transmitido en Netflix [VIDEO]

BTS desató la locura entre el ARMY. Netflix lanzó este miércoles el tráiler oficial de lo que será el primer concierto del grupo de K-pop transmitido en vivo —y en directo— desde el histórico Gwanghwamun, en Seúl.

Del mismo modo, la popular plataforma de streaming confirmó que el lanzamiento de ‘BTS: El comeback en vivo | Arirang’ será el próximo 21 de marzo de 2026 a las 6 a. m. (hora peruana) siendo el primer show del grupo transmitido en todo Corea del Sur “exclusivamente” por la plataforma.

En el video, de un minuto y medio, se puede ver un estudio de grabación con una voz que afirma que el ARMY de BTS “tendrá que esperar para volver a ver a su banda favorita".

Del mismo modo, aparecieron sus integrantes: RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook en el escenario. Los siete cantantes expresaron su emoción de volver a estar con su público. "Siento mucha emoción. Los extraño mucho", "Volvamos al ruedo", "Les prometimos a los fans que volveríamos", se escucha.

Es así como cada integrante de BTS posa y se presenta mirando de frente a la cámara. "La banda más famosos del mundo está de vuelta. El comeback en vivo en Netflix", se lee en las tomas.

"Sentí que todos evolucionamos de alguna manera", "Creo que los siete podemos seguir adelante y avanzar juntos", expresaron los miembros de BTS antes del llamado del ARMY que espera ver pronto a su banda favorita.

Concierto de BTS será transmitido por primera vez en Netflix

Días atrás, Netflix difundió, en todas sus redes sociales, el lanzamiento de ‘BTS: EL COMEBACK EN VIVO | ARIRANG’, el cual marca el regreso del grupo luego de casi cuatro años de pausa. Esto, luego de que sus integrantes: RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook regresaran de completar el servicio militar obligatorio en su país.

En efecto, este primer concierto de BTS celebrará el lanzamiento, el próximo 20 de marzo, de Arirang, el quinto álbum de estudio de la banda donde explora su identidad, sus raíces y la evolución de la agrupación hasta el reencuentro con sus fans este 2026.

En enero de este año, Netflix y HYBE anunciaron oficialmente el esperado regreso de la banda K-pop con el anuncio de ARIRANG World Tour (2026–2027), una gira mundial donde BTS recorrerá 34 regiones con 82 conciertos en Asia, América del Norte, América Latina, Europa y Medio Oriente, siendo así una de las vueltas más importantes de bandas pop en la historia de la música y generando un gran revuelo entre los fans en todo el mundo.