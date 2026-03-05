‘El Poder en tus Manos’ también está en las radios musicales del GRUPO RPP [INFORME]

'El Poder en tus Manos' llega a las radios musicales del Grupo RPP. | Fuente: RPP

Por Alejandra López

El Poder en Tus Manos ya está en las radios musicales del GRUPO RPP. Nuestra cobertura electoral cuenta con bloques propios en Oxígeno, Studio 92, La MegaMix, Felicidad y La Zona, con el propósito de llevar información electoral a nuevos públicos y darles las herramientas para que emitan un voto informado.

La propuesta busca que más ciudadanos, de todas las edades y gustos musicales, accedan a información clara y útil antes de emitir su voto el próximo 12 de abril, fecha en que todos los peruanos acudirán a las urnas.

A través de estos espacios, periodistas de El Poder en Tus Manos, la cobertura electoral de RPP, interactúan con los diferentes talentos de nuestras radios musicales y con sus oyentes, para explicar de manera sencilla cómo será el proceso electoral y cómo votar de manera válida en la cédula electoral.

Catalina Quinto, editora de El Poder en Tus Manos, destacó la gran oportunidad que representa acceder a las audiencias de las radios musicales del GRUPO RPP para llevar información, a través del entretenimiento, sobre un proceso electoral clave para los peruanos.

“Es por eso que, en determinados días y por ciertas rondas, vamos a estar en distintas radios musicales, en distintos horarios, cada una de las periodistas que formamos parte del equipo de El Poder en Tus Manos hablando con los locutores, escuchando las dudas, las principales dudas de sus oyentes para poder ayudarlos y que lleguen al 12 de abril de manera informada”, comentó.

Esta estrategia cobra especial relevancia si se considera que el 26 % del padrón electoral está conformado por ciudadanos menores de 30 años y que alrededor de dos millones y medio de jóvenes votarán por primera vez.

Miguel Puente-Arnao, gerente de Medios Musicales del GRUPO RPP, comentó la importancia de entender cómo se informan y se comunican estos nuevos públicos a los que esta información es transmitida.

“Nosotros, como medio, tenemos un rol de poder brindar información, información verificada, una buena información, y también que sea entendible para todos nuestros públicos, quizás en nuestros tonos de voz, en nuestros propios códigos, y comenzar a generar interés. Interés para nuestros públicos, que si bien escuchan música, se entretienen, y participan, pero después pueden volver a las herramientas que tiene El Poder en tus Manos, que están bien desarrolladas, que tienen mucha más información a detalle, que pueden resolver dudas”, sostuvo.



Alfredo Gálvez, locutor de Radio Oxígeno, destacó la necesidad de que la ciudadanía se mantenga informada frente a una coyuntura electoral compleja.

“A algunos nos pueden gustar más las noticias y a otros más la música, pero al final todos somos ciudadanos y todos vamos a saber que tenemos una misión importante al elegir a nuestros gobernantes. Y esta es una elección bastante particular, porque hay muchísimos candidatos, la cédula de votación es muy amplia y estamos en una coyuntura bastante difícil. El que se haya abierto el espectro a que también dentro de las emisoras musicales le planteemos a la gente la posibilidad de entender cómo votar, la importancia de ir a votar y de cuál es la mejor forma de estar informado, como lo hace El Poder en Tus Manos, creo que siempre va a ser algo positivo”, manifestó.

Detrás de esta propuesta hay una estrategia multiplataforma que incluye radio, televisión, web y redes sociales; así como entregas de cédulas electorales y herramientas digitales diseñadas por el equipo de El Poder en Tus Manos, para facilitar la comprensión del proceso electoral.

Estas son el Agente Electoral, que resuelve dudas sobre los próximos comicios; una plataforma para conocer y comparar hasta tres candidatos en simultáneo; y el Simulador de Voto, que permite practicar el marcado de la cédula de forma interactiva.

El despliegue de El Poder en Tus Manos busca contribuir a la formación de ciudadanos informados, llevando contenido electoral verificado por periodistas de RPP a distintos públicos, a través de formatos accesibles y dinámicos.

En estas elecciones, consideradas las más complejas de la historia del Perú, el GRUPO RPP reafirma su compromiso con el progreso de los peruanos, poniendo al centro de su cobertura periodística al ciudadano, con el propósito de que tome decisiones informadas.



