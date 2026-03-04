Así será el último adiós a Willie Colón: colegas y seguidores del ícono de la salsa podrán despedirlo

Los seguidores de la salsa, en especial quienes admiraban al trombonista, compositor y productor Willie Colón, tendrán la oportunidad de darle el último adiós. Hace una semana, la familia del artista neoyorquino de raíces puertorriqueñas había diseñado un programa con actividades privadas y abiertas al público para poder despedirlo; sin embargo, el lunes se anunció la cancelación por motivos logísticos y de seguridad.

Este miércoles, su esposa, Julia Colón, informó que, luego de un arduo trabajo, decidieron conservar el cronograma original de ceremonias para que los admiradores de Willie puedan rendirle homenaje.

"A medida que mi mente se va despejando del dolor, me doy cuenta de que los seres queridos de Willie van mucho más allá de nuestra familia inmediata, incluyendo a miles de personas en todo el mundo. Willie no vivió su vida con cautela, sino con una valentía inquebrantable. Hemos trabajado arduamente en las últimas 24 horas para brindar la oportunidad de rendir homenaje a Willie por una generación de música y orgullo cultural. Celebraremos el velorio público y la misa funeral como se planeó originalmente. Sé que Willie lo aprobaría", indicó Julia en el comunicado.

¿Cuándo, dónde y cómo será el funeral de Willie Colón?

Según lo comunicado, las exequias de Willie Colón se desarrollarán en varias jornadas. El velorio reservado para familiares y amigos se realizará el sábado, 7 de marzo, de 3:00 p.m. a 8:00 p.m. (hora en Nueva York y Lima).

El domingo, 8 de marzo, en el mismo horario, se llevará a cabo el velorio público para quienes deseen asistir.

Ambas ceremonias tendrán lugar en la funeraria McMahon, Lyon & Hartnett, en White Plains, Nueva York.

La despedida concluirá con una misa abierta el lunes 9 de marzo a las 9:30 a. m. en la Catedral de San Patricio.

La celebración religiosa también será transmitida en vivo para quienes no puedan acudir de manera presencial.

¿Cuándo y de qué murió Willie Colón?

Willie Colón falleció el 21 de febrero de 2026 a los 75 años en un hospital de Nueva York. La causa de muerte fue una neumonía severa que presentó complicaciones.

¿Por qué le decían 'El Malo' a Willie Colón?

El apodo surgió de su primer álbum, El Malo (1967), y de la imagen de gánster que adoptó en las portadas de sus discos para llamar la atención en la escena neoyorquina.

¿Cuáles fueron las colaboraciones más famosas de Willie Colón?

Sus asociaciones más icónicas fueron con Héctor Lavoe, con quien grabó unos 9 álbumes fundamentales de la salsa; también formó una dupla al lado de Rubén Blades, con quien lanzó el histórico álbum Siembra.