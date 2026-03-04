Aryna Sabalenka se compromete con el empresario brasileño Georgios Frangulis

Sabalenka y Frangulis, fundador y director ejecutivo de la marca de açaí OakBerry, son pareja sentimental desde 2024.

La tenista número 1 del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka, anunció su compromiso con el empresario brasileño Georgios Frangulis antes del inicio del torneo de Indian Wells, en EE. UU., según compartió en un vídeo en sus redes sociales en el se refirió a la pedida de mano.

“Tú y yo para siempre. 3.3.2026”, escribió en el pie del vídeo subido a su cuenta de Instagram con 4.7 millones de seguidores.

Lo acompañó de una historia en el que mostró el anillo donde escribió que “no tenía ni idea” de que iba ocurrir esa noche.

La bielorrusa ya dio pistas de un posible compromiso tras ganar el torneo WTA 500 de Brisbane, en cuya ceremonia de entrega de premios mencionó a Frangulis.

“Gracias a mi novio. Ojalá pronto pueda llamarte de otra manera”, dijo y ante las risas del público, añadió: “solo le puse un poco de presión, ¿verdad?”.

Ahora, Sabalenka buscará su primer título en Indian Wells después de haber perdido las finales de 2025 contra la rusa Mirra Andreeva, y la de 2023 contra la kazaja Elena Rybakina que, precisamente, viene de ganarle en la final del Abierto de Australia.

¿Quién es Georgios Frangulis?

El empresario Georgios Frangulis ha cobrado notoriedad en la escena internacional luego de hacerse público su compromiso con Aryna Sabalenka, actual líder del ranking mundial femenino. Si bien su nombre comenzó a circular con mayor fuerza a raíz de su vínculo con la tenista, su trayectoria en el ámbito de los negocios ya lo había posicionado como una figura destacada dentro del sector de la alimentación saludable.

Nacido en Brasil y descendiente de familia griega, Frangulis ha construido su carrera como emprendedor enfocado en el rubro del bienestar. Es el fundador de Oakberry, firma dedicada a la comercialización de productos elaborados a base de açaí, fruto amazónico reconocido por su valor nutricional y su popularidad dentro de las tendencias fitness.

La compañía inició operaciones en 2016 con la propuesta de ofrecer opciones prácticas y saludables dentro del mercado de comida rápida. Con el tiempo, el modelo de negocio se expandió de manera sostenida hasta alcanzar presencia internacional mediante franquicias y locales en múltiples países.

Más allá de su actividad empresarial, Frangulis ha mostrado afinidad por el deporte motor, participando en competencias automovilísticas amateur en territorio brasileño. En los últimos meses, además, ha acompañado con frecuencia a Sabalenka en torneos del circuito profesional, donde se le ha visto alentándola desde las tribunas en distintos eventos alrededor del mundo.

