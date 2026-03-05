Dos muertos, entre ellos un niño de tres años, deja caída de rayo en Andahuaylas

Dos personas fallecieron y tres resultaron heridas el último miércoles tras el impacto de un rayo en el sector Huamaniya, ubicado en el centro poblado Campanayocc, perteneciente al distrito y provincia de Andahuaylas, en la región Apurímac.

Debido a esta tragedia, la Policía Nacional informó que entre las víctimas se encuentra un niño de solo tres años.

Además del menor, la otra persona fallecida fue identificada como Agripina Huasco Huarcaya, de 47 años.

Heridos vienen siendo atendidos

En tanto, los heridos fueron identificados como Rosa Huaraca Huasco, de 45 años, Dora Tello Rivas, de 56, y Virgilia Osorio Buleje, de 50, quienes sufrieron quemaduras producto de la descarga eléctrica.

Las tres mujeres heridas fueron trasladadas al hospital subregional de Andahuaylas, donde vienen siendo atendidas por sus lesiones.