Ace Frehley: se revela la causa de muerte del legendario guitarrista y fundador de Kiss

Ace Frehley fue el guitarrista original y miembro fundador de la icónica banda Kiss. | Fuente: EFE

Familia de Ace Frehley confirmó su muerte a los 74 años

La familia de Ace Frehley anunció la muerte del guitarrista a los 74 años. La noticia se propaló por medio de un comunicado compartido por diversos medios internacionales.

"Apreciamos sus mejores recuerdos, su risa, y celebramos la fortaleza y la bondad que brindó a los demás. La magnitud de su fallecimiento es de proporciones épicas e incomprensible. Al reflexionar sobre todos sus increíbles logros, el recuerdo de Ace vivirá para siempre", expresaron.

Más temprano, un representante del guitarrista dijo al medio The Independent que "hasta este momento no había confirmación de que el señor Frehley haya fallecido".

Sin embargo, el portal TMZ informó más tarde que el artista "se encuentra con soporte vital". Según fuentes citadas por el medio, Frehley habría sufrido una hemorragia cerebral tras una caída en su casa ocurrida en septiembre.

El 25 de septiembre, su mánager de gira, John Ostrosky, comunicó en Facebook que el músico había tenido una "caída menor" y debía cancelar una presentación.

Días después, el 6 de octubre, en la página oficial de Frehley se publicó una actualización informando que, debido a "problemas médicos en curso", había tomado la decisión de cancelar todas sus fechas del 2025.

De los inicios de Kiss al éxito mundial

Antes de formar parte de Kiss, Ace Frehley tocó en varias bandas de Nueva York. En 1972 respondió al llamado de Paul Stanley, Gene Simmons y Peter Criss, quienes buscaban un guitarrista principal. Fue elegido, y en enero de 1973 los cuatro pasaron a fundar Kiss.

Entre 1974 y 1975, la banda lanzó tres álbumes: Kiss, Hotter Than Hell y Dressed to Kill, reuniendo a una sólida base de seguidores conocidos como el 'Kiss Army'.

El gran salto comercial llegó en 1975 con el álbum en vivo Alive!, que vendió millones de copias y posicionó el tema Rock and Roll All Nite entre los más populares del rock. El estilo de Frehley en este disco influyó en numerosos guitarristas de la época.

Carrera en solitario y regreso a Kiss

En 1978, los cuatro integrantes de Kiss lanzaron discos solistas bajo sus nombres, siendo el de Frehley el más exitoso en ventas. También participó como compositor en los álbumes Dynasty (1979) y Unmasked (1980).

Durante la década de 1980, el guitarrista fue quedando al margen del grupo, que pasó a estar liderado principalmente por Stanley y Simmons. En 1982 fue reemplazado por Vinnie Vincent durante la gira de Creatures of the Night.

En 1984, Frehley forma su propia banda, Frehley’s Comet, con la que lanzó dos álbumes: uno homónimo en 1987 y Second Sighting en 1988.

En 1996, volvió a reunirse con Kiss para una gira con la formación original. El grupo lanzó Psycho Circus en 1998, y su última presentación con ellos fue durante la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 en Salt Lake City, Utah.