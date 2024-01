Bad Bunny y Kendall Jenner pasaron juntos Año Nuevo tras terminar su relación, según TMZ

Bad Bunny y Kendall Jenner no estarían del todo alejados luego de que fuentes cercanas a la expareja confirmaran a la revista People que los dos decidieron no continuar con su romance tras diversas apariciones en público desde febrero de 2023. Ahora, según información difundida por TMZ, ambos fueron vistos juntos en una reunión para recibir el 2024 junto con otros amigos.

“Fuentes con conocimiento directo nos dicen que los dos siguen siendo cercanos, a pesar de su reciente ruptura, y tiene un grupo de amigos en común. El equipo —que incluye a Justin y Hailey Bieber— se fue de vacaciones juntos cerca de Barbados, para celebrar las festividades de Año Nuevo”, resalta el medio especializado en celebridades.

Asimismo, el portal difundió resalta que uno de los amigos de Kendall Jenner difundió un video en Instagram donde se ven juegos artificiales y donde se escucha al popular ‘Conejo malo’ desear a todos un: “¡Feliz Año Nuevo!”.

“Aunque el reciente encuentro puede levantar sospechas en algunos, nos dicen que los dos no están oficialmente juntos de nuevo, o no todavía por lo menos. Nos dicen que el viaje ocurrió debido a estos amigos en común y que no hay nada romántico”, precisa TMZ.

Kendal Jenner estaría abatida tras rompimiento con Bad Bunny. | Fuente: Instagram/EFE

Kendal Jenner estaría abatida tras rompimiento con Bad Bunny

Por otro lado, fuentes cercanas a Kendall Jenner señalaron que la socialité estadounidense estaría pasando por “un periodo devastador” luego de que pusiera fin a su relación con Bad Bunny hace unas semanas.

De acuerdo con informes de la revista In Touch Weekly, la también hija de Kris Jenner muestra signos evidentes de tristeza y cambio de comportamiento tras la separación con el cantante puertorriqueño.

En esa misma línea, testigos durante una escapada con amigos de Kendal Jenner señalaron que la modelo “lucía abatida, sugiriendo que algo significativo le ha afectado recientemente”.

Bad Bunny y Kendall Jenner fueron captados en diversos eventos

Bad Bunny y Kendall Jenner no ocultaron su noviazgo. En abril del 2023, la entonces pareja fue vista en una cita en el Centro Ecuestre de Hidden Hills donde montaron caballo por separado y juntos, según imágenes difundidas por TMZ.

Por otro lado, en agosto, los dos fueron captados abrazados y besándose en el concierto del rapero Drake en Los Ángeles. Fue Kim Kardashian, hermana de Kendall, quien compartió fotos y videos de Bad Bunny y su hermana muy cariñosos, otra vez, confirmando su amorío.

En setiembre del año pasado, Bad Bunny, quien fue catalogado por la revista Forbes como el ‘Rey del Pop’, pudo ver a Kendall Jenner desfilar en pasarela por primera vez.

Kendal Jenner y Bad Bunny hicieron su última aparición pública en diciembre. Ambos fueron a una reunión social luego del Saturday Night Live donde el intérprete de ‘Tití me preguntó’ fue invitado como presentador del programa de la NBC.