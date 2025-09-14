Beéle sorprende con viaje a Costa Rica tras negar filtración de video íntimo con Isabella Ladera

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Beéle viaja a Costa Rica en medio de la polémica con la influencer Isabella Ladera. | Fuente: Instagram (beele)

Beéle está en Costa Rica. El cantante colombiano viajó al país centro americano donde apareció con unos amigos de su entorno musical. Esto, en medio de la polémica por la filtración de un video íntimo con su expareja Isabella Ladera.

Por medio de sus historias de Instagram, el intérprete de Si te interesa y Morena compartió un breve video dentro de un avión con el streamer Westcol, quien tomaba una bebida.

Del mismo modo, el mencionado streamer compartió fotos al lado del propio Beéle confirmando que ambos están de vacaciones en Costa Rica mostrando su ubicación.

"El socio me dice que disfrute tanto Costa Rica como él. Quizás hasta nos quedamos unos días más", escribió en una imagen bebiendo un coco junto a la expareja de Isabella Ladera.

"En cuatro horas, prendo stream. Conocemos Costa Rica. Llegamos al show de Beéle. Reaccionamos a la pelea de Canelo. Después vamos al del show de nosotros. Y todo en streaming", añadió.

Por otro lado, se pudo ver otro video donde aparece Beéle rodeado de miembros de su seguridad mientras caminaba por las calles de Costa Rica y siendo acompañado de otro músico del género. ¿Superó las críticas por video privado con Isabella Ladera? Veremos.

La influencer Isabella Ladera y el cantante Beéle terminaron su romance en octubre de 2024. | Fuente: Instagram

Beéle negó haber filtrado video íntimo con Isabella Ladera

Brandon de Jesús López Orozco, conocido como Beéle, compartió un comunicado donde negó que haya sido él el responsable de filtrar el video íntimo donde aparece con su expareja Isabella Ladera.

De acuerdo con el cantante y compositor, por medio de su equipo legal, “su carrera artística y prestigio internacional descartan cualquier necesidad o interés en actos de esta naturaleza”.

“En Estados Unidos, ya estamos en el proceso de reportar este incidente ante las autoridades policiales mediante una declaración formal y se iniciarán todas las acciones civiles necesarias”, se lee.

Del mismo modo, Beéle resaltó el inicio de procesos legales “contra quienes resulten responsables de la obtención, difusión, alojamiento, indexación o monetización del material”.

"Hacemos un llamado a abstenerse de compartir o describir este material, cuya reproducción constituye una forma de violencia digital y prolonga la afectación a los derechos de las personas involucradas", sostuvo.

Beéle aparece en Costa Rica tras polémica por video íntimo con Isabella Ladera.Fuente: Instagram (westcol)

Isabella Ladera y Beéle protagonizaron video íntimo que se volvió viral

En los últimos días, Isabella Ladera y Beéle vienen siendo tendencia luego de que se viralizara un vídeo íntimo de las dos celebridades en redes sociales durante la madrugada del último lunes 8 de setiembre.

De acuerdo con medios internacionales, el intérprete de Si te pillara apareció en un video privado acompañado de la influencer venezolana. "El vídeo habría sido grabado por ellos mismos, pero filtrado por una fuente que aún no es clara", señala la revista Semana.

Luego de conocerse el video, Ladera compartió controvertidos mensajes en su cuenta oficial de Threads avivando una posible reconciliación.

"Las mujeres se apagan sexualmente si las decepcionan emocionalmente", escribió la celebridad venezolana en medio de la filtración del video viral. "Con la persona correcta ni el pasado duele, ni el presente asusta", se lee en otro post.

Tanto Isabella Ladera como el cantante Beéle negaron haber filtrado el video íntimo entre ambos anunciando medidas legales para encontrar a los responsables.

Equipo legal de Beéle niega que cantante haya filtrado video íntimo con Isabella Ladera.Fuente: Instagram (beele)