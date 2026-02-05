Brooklyn Beckham ha modificado su tatuaje dedicado a su padre en medio de la disputa familiar

Continúan los problemas en la familia Beckham. Esta vez, Brooklyn ha decidido continuar con el distanciamiento con sus padres por lo que ha borrado el tatuaje que tenía en su brazo derecho dedicado al exfutbolista.

El diseño era un ancla con una rosa en la que dice “DAD” (papá, en español), pero de acuerdo con The Sun y otros medios internacionales, el joven tapó las letras. Sin embargo, lo que aún tiene es la frase: “Te amo Bust”, como le dice David de cariño.

Por otro lado, David Beckham aún luce el tatuaje que comparte con su hijo. Cuando estuvo en Doha, Qatar, se lee “Buster”, que se lo hizo para Brooklyn en 2015.

Brooklyn Beckham extends family feud after posting a new snap showing he has covered up his “Dad” tattoo. 💔



Brooklyn replaced the “Dad” tattoo on his right arm with three small shapes.

However, he kept the words “Love you Bust” because “Buster” is the nickname his dad gave him. pic.twitter.com/1uq2xEZ9sX — Pulse Nigeria (@PulseNigeria247) February 5, 2026

¿Qué pasó entre Brooklyn Beckham y sus padres?

Después de meses de especulaciones sobre el distanciamiento entre Brooklyn Beckham y sus padres, Victoria y David Beckham, el modelo decidió finalmente contar su versión. Lo hizo este lunes a través de seis historias publicadas en Instagram, en un mensaje sin filtros que sorprendió tanto por su extensión como por la gravedad de las acusaciones.

“He guardado silencio durante años y he hecho todo lo posible por mantener estos asuntos en privado”, comienza el testimonio de Brooklyn. “Desafortunadamente, mis padres y su equipo han seguido recurriendo a la prensa, dejándome sin otra opción que hablar por mí mismo y decir la verdad sobre solo algunas de las mentiras que se han publicado”.

Según su relato, el conflicto se originó con su relación con la actriz estadounidense Nicola Peltz y se intensificó durante los preparativos de su boda en 2022. “No quiero reconciliarme con mi familia. No me están controlando, me estoy defendiendo por primera vez en mi vida”, escribió.

“Lleva una década intentando ser famosa”

La última en hablar del tema fue Alana Hadid, hermana de Anwar, expareja de Nicola Peltz. La diseñadora de modas decidió “desenmascarar” a la esposa de Brooklyn. En una publicación de Instagram relacionada a este tema, dejó en claro las verdaderas intenciones de Peltz.

“Terminar un discurso de ocho párrafos sobre los trapos sucios de tu familia con ‘lo único que queremos es privacidad’ es todo lo que necesito saber”, escribió un usuario de la red social, a lo que Alana respondió: “Claro, y esa chica no quiere privacidad. Lleva una década intentando ser famosa”, junto con emojis de cara riendo.

La pareja tuvo una relación entre 2016 y 2018. Cuando comenzaron a salir, Anwar tenía 22 y Nicola, 17. De acuerdo con fuentes cercanas a la expareja, su romance terminó por las tensiones entre Nicola y Yolanda Hadid, madre del joven. No obstante, los detalles de su ruptura no se hicieron públicos.