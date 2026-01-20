David Beckham se pronuncia tras la publicación de su hijo Brooklyn, quien lo acusa de arruinar su relación

David Beckham se pronunció tras la sorpresiva publicación que su hijo Brooklyn Beckham difundió en su cuenta de Instagram, en la que lanzó polémicas acusaciones contra sus padres. El joven afirmó que fue controlado por ellos durante gran parte de su vida, e incluso los acusó de intentar arruinar su relación con su esposa.



Si bien el exfutbolista no abordó directamente a las declaraciones de Brooklyn, sí habló sobre los riesgos que implican el uso de las redes sociales.

"Siempre he hablado sobre las redes sociales y el poder que tienen. Para bien y para mal. Lo he comprobado personalmente, especialmente con mis hijos; es que hay que usarlas por las razones correctas", comentó en el programa Squawk Box de CNBC.

David agregó que, a nivel personal, suele usar sus redes sociales para apoyar causas humanitarias, como su trabajo con UNICEF, ya que este tipo de plataformas puede servir para generar conciencia sobre situaciones importantes.

En ese sentido, sostuvo que ha intentado guiar a sus hijos en el uso responsable de las redes sociales y enseñarles a aprender de sus errores. Además, indicó que en ocasiones es necesario permitir que los hijos se equivoquen como parte de su proceso de crecimiento.

"Cometen errores, pero los niños tienen derecho a cometer errores. Así es como aprenden", señaló.

¿Qué pasó entre Brooklyn Beckham y sus padres?

Después de meses de especulaciones sobre el distanciamiento entre Brooklyn Beckham y sus padres, Victoria y David Beckham, el modelo decidió finalmente contar su versión. Lo hizo este lunes a través de seis historias publicadas en Instagram, en un mensaje sin filtros que sorprendió tanto por su extensión como por la gravedad de las acusaciones.

"He guardado silencio durante años y he hecho todo lo posible por mantener estos asuntos en privado", comienza el testimonio de Brooklyn. "Desafortunadamente, mis padres y su equipo han seguido recurriendo a la prensa, dejándome sin otra opción que hablar por mí mismo y decir la verdad sobre solo algunas de las mentiras que se han publicado".

Según su relato, el conflicto se originó con su relación con la actriz estadounidense Nicola Peltz y se intensificó durante los preparativos de su boda en 2022. "No quiero reconciliarme con mi familia. No me están controlando, me estoy defendiendo por primera vez en mi vida", escribió.

En otro fragmento, Brooklyn acusa a sus padres de manipular constantemente el relato público sobre su familia. "Durante toda mi vida, mis padres han controlado las narrativas en la prensa. Las publicaciones performativas en redes sociales, los eventos familiares y las relaciones falsas han sido parte integral de la vida en la que nací", afirmó.

"Mis padres han intentado sin cesar arruinar mi relación desde antes de mi boda, y no han parado”, continuó. Entre los hechos más graves que denuncia, menciona que Victoria Beckham habría cancelado en el último momento la confección del vestido de novia de Nicola, obligándola a buscar otra opción con urgencia.

Brooklyn también asegura que semanas antes de la boda fue presionado e incluso "sobornado" para renunciar a los derechos de su nombre. "Se empeñaron en que firmara antes de la fecha de mi boda. Mi negativa afectó el día de pago, y desde entonces nunca me han tratado igual", aseguró.