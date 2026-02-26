Caso Lizeth Marzano: atropello, fuga y presunto encubrimiento complican a Adrián Villar y su entorno

Lizeth Marzano Noguera salió a trotar la noche del martes, 17 de febrero, sin imaginar que nunca más regresaría a su casa.

► PNP detuvo preliminarmente a Adrián Villar por la muerte de la joven Lizeth Marzano en San Isidro

¿Cómo ocurrió el atropello de Lizeth Marzano?

La seleccionada peruana de apnea (buceo libre) trotaba al lado de la vereda en las inmediaciones de la avenida Camino Real, frente a la sede de Lima Golf Club, en San Isidro; cuando fue embestida por el vehículo conducido por Adrián Villar (21).

Alrededor de las 11:20 p.m., Villar atropelló con su vehículo por la espalda a Lizeth, quien terminó tendida en la calzada. En vez de bajar y ayudar a la joven, continuó su camino y dejó a la deportista a su suerte.

Mientras Marzano luchaba por su vida entre la pista y la vereda, Villar siguió su camino a toda velocidad y evadió un semáforo en rojo en el cruce de las avenidas Camino Real y Álvarez Calderón.

Lizeth Marzano Noguera era una destacada seleccionada peruana de apnea (buceo libre).Fuente: Redes sociales

Lizeth habría tenido más chances de sobrevivir si es que el conductor se hubiera quedado en la escena del accidente, pues se habría podido activar el seguro obligatorio de accidentes (SOAT) para trasladarla a una clínica cercana, según ha señalado Gino Marzano, hermano de la víctima.

La joven fue trasladada finalmente al Hospital Casimiro Ulloa, en Miraflores, y falleció dos horas después, a raíz de las graves heridas. De acuerdo con el informe de la necropsia, la causa certera de la muerte fue un traumatismo craneoencefálico y traumatismo múltiple por “suceso de tránsito”.

“La ambulancia llegó luego de 15 minutos. El hecho de que el auto se haya dado la fuga, pues también complicó, porque la ambulancia, en vez de llevarla a una clínica que tenían a menos de cinco cuadras, tuvieron que llevarla a Casimiro Ulloa, con lo cual los tiempos de respuesta claramente fueron más. Y, bueno, todo esto se complicó”, lamentó Gino.

Horas después del accidente, varios de medios de comunicación informaban sobre la muerte de Lizeth Marzano y la indolencia del conductor que se dio a la fuga.

Periodista Marisel Linares, en el ojo de la tormenta

Aunque hasta ese momento se desconocía el nombre de Adrián Villar, la Policía conoció que la placa C4L-243 estaba a nombre de la periodista y presentadora televisiva, Marisel Linares.

En sus redes sociales, Linares Chávez confirmó que el vehículo está registrado a su nombre, pero señaló que el auto no estaba en su poder desde septiembre de 2025, sino que era utilizado por una “tercera persona que enfrentará el proceso que corresponda”.

Comunicado de Marisel Linares después de que se difundiera que el carro estaba a su nombre. Fuente: Redes sociales

Linares no dio detalles del nombre, pero poco después se supo que Adrián es hijo de Rubén Villar, actual pareja de la periodista.

Defensa dice que Villar se sometió a dosaje etílico en clínica, pero PNP desmiente su versión

Días después del accidente, el abogado de Adrián Villar, Jefferson Moreno, descartó que su patrocinado haya manejado bajo los efectos del alcohol y señaló que no atendió a Lizeth Marzano por entró en “shock”.

Moreno también indicó que la prueba de dosaje etílico no se realizó bajo el protocolo policial inmediato, sino en una clínica, por lo que han surgido cuestionamientos sobre la validez del examen médico.

“El joven quiere asumir su responsabilidad. Tras suceder el hecho, ha sufrido un shock. Fue de inmediato a su casa, fue llevado a una clínica y, tras el alta, buscó un abogado para poner en disposición de la Fiscalía. En la clínica se le ha hecho un dosaje etílico", declaró a Latina.

No obstante, el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, aseguró este jueves que Villar nunca estuvo en una clínica, pero no fue sometido a una prueba de dosaje etílico, porque – explicó – este procedimiento solo puede ser aplicado por un agente policial.

Arriola dijo que Adrián Villar no se ha portado como "un ser humano", sino como una persona que "desprecia la vida". | Fuente: RPP

¿Realmente Adrián Villar estuvo en shock?

Esa es la interrogante que surge tras la revelación de nueva información que también ha complicado la situación de Marisel Linares, criticada por su silencio tras el accidente que protagonizó su hijastro.

De acuerdo con un informe de Magaly TV: La Firme, las cámaras de seguridad captaron el desplazamiento de un vehículo por las calles de San Isidro alrededor de las 2:32 a.m. del miércoles 18. El programa señala que el auto habría estado conducido por Rubén Villar y tenía como ocupantes a Marisel Linares y Adrián.

En el material audiovisual, presentado por el programa, se aprecia al automóvil desplazándose hacia la avenida Camino Real, precisamente a la zona donde, horas antes, se registró el accidente que acabó con la vida de Lizeth.

Poco después, alrededor de las 3:12 a.m., se aprecia a Adrián Villar en el frontis del edificio donde vive su entonces pareja, Francesca Montenegro. El joven estaba acompañado por su padre y por la periodista.

En las imágenes, Marisel denota una clara preocupación mientras camina de un lado a otro. En la misma escena, también se ve a Adrián Villar caminando tranquilamente en el mismo sitio.

Acto seguido en la escena aparecen Francesca y su padre, Juan Montenegro.

Cámares de seguridad captaron a Marisel Linares junto a Adrián y su padre Rubén Villar. | Fuente: Difusión

Seis horas después del accidente, los efectivos policiales John Atencio Arteaga y José Cerván acudieron al edificio de Francesca Montenegro en distintos rangos de tiempo, sin realizar ninguna detención.

Ambos agentes policiales ya rindieron su declaración testimonial ante la División de Investigación y Prevención de Incidentes de Tránsito (Diviat) de la Policía Nacional.

Al respecto, el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, dijo que su institución ya realiza una investigación.

"[¿Qué va a pasar con los policías?] Ustedes lo verán en las próximas horas", zanjó.

Uno de los agentes policiales que fue citado a comparecer ayer, jueves, por haber acudido a la residencia de Francesco Montenegro sin realizar ninguna detención. | Fuente: RPP

¿Intención de encubrir a Adrián Villar?

Para Carlos Grados, abogado de la deportista fallecida, estas imágenes darían cuenta de la ocurrencia de “una serie de delitos” y una clara intención de encubrir a Adrián Villar.

Grados alegó que en el video se observa que las cuatro personas mencionadas no realizaron acciones para que el joven se entregue a las autoridades inmediatamente.

"Estas cuatro personas, quienes tienen conocimiento de los hechos suscitados horas después, no tuvieron, digamos, alguna acción o una conducta ética y de valor de poder decir 'ponte a derecho de una vez, asume tu responsabilidad'. Eso nunca se ha hecho", expresó.

Abogado Carlos Grados indicó que este jueves se llevará a cabo la reconstrucción del accidente en el que falleció la deportista. | Fuente: RPP

El letrado agregó que con este material también se evidencia que Villar no estuvo en estado de shock luego de provocar el accidente y que se estaría buscando encubrir su responsabilidad.

Francesca Montenegro dice que le pidió a Adrián Villar entregarse a la justicia

El jueves 25, un día después de la emisión del informe, Francesa Montenegro se acercó a la División de Investigación y Prevención de Incidentes de Tránsito (Diviat) de la Policía Nacional, para rendir su declaración.

Después de brindar su declaración por casi tres horas, la influencer dijo que, apenas se enteró del accidente, le pidió a Adrián, ahora su expareja, ponerse a disposición de las autoridades.

“Lo primero que exigí a alguien con quien compartí mucho tiempo de mi vida fue que se entregue y que esté claro con la justicia, que era lo correcto. Yo estaba dispuesta a ir con él en su momento; se tomaron decisiones por parte externa a mi familia y es por eso que mi padre no es el abogado de Adrián Villar", declaró a la prensa.

La joven descartó haber estado al interior del vehículo cuando ocurrió el accidente. | Fuente: RPP

Por su parte, el abogado Juan Montenegro, padre de Francesca, afirmó que su intención de acercarse a esta sede policial fue para evitar cualquier tipo de juzgamiento sobre su participación en el caso.

Asimismo, aclaró que, en su momento, ofrecieron una recomendación a la familia de Adrián Villar y descartó ser su defensa legal.

"Nosotros no somos abogados de Adrián Villar, no hemos sido; nosotros tenemos nuestra propia versión. Si la gente a la que se le da algún consejo no lo toma, cada uno sabrá, tendrá que acudir y asumir su responsabilidad", manifestó.

"Que le caiga todo el peso de la ley a quien corresponda por el hecho que haya cometido, eso es lo que le toca a cada uno", refirió.

No obstante, la familia no aclaró a qué se debió la presencia de agentes policiales que se acercaron la madrugada del miércoles a su vivienda en San Isidro, horas después del incidente. Mencionaron que cualquier información adicional la darán únicamente a las autoridades.

Repercusiones tras emisión de reportaje

Este jueves, la Fiscalía incluyó formalmente a la periodista Marisel Linares en la investigación que se le sigue a su hijastro.

Según el documento, al que tuvo acceso RPP, la periodista será investigada por presunto encubrimiento personal en agravio del Estado. Por ello, se le ha citado a declarar el próximo martes 3 de marzo, desde las 9 de la mañana.

Además de ser incluida en la investigación, Linares fue separada del canal Willax.

Tras la aparición de las pruebas, la Policía detuvo preliminarmente este jueves a Adrián Villar por un plazo de 72 horas, como parte de la investigación que se le sigue por el presunto delito de homicidio culposo y omisión al socorro.

Momento de la detención de Adrián Villar en su vivienda ubicada en Miraflores. Fuente: RPP

Villar permanece detenido en la sede de la División de Investigación y Prevención de Accidentes de Tránsito, en el distrito de La Victoria, donde rendirá su declaración ante el Ministerio Público.

No es la primera medida coercitiva que el joven afronta por este caso, pues el Poder Judicial le impuso nueve meses de impedimento de salida del país.

En tanto, para este jueves 26, a las 11:00 p. m., se realizará la reconstrucción de los hechos ocurridos la noche del martes 17 en la avenida Camino Real.