Estilista rompe el silencio sobre el vestido de Nicola Peltz y contradice a Brooklyn Beckham

Después de que Brooklyn Beckham publicara un extenso mensaje acusando a sus padres de querer arruinar su relación con su ahora esposa Nicola Peltz, comenzaron a salir momentos sobre la supuesta disputa entre Victoria Beckham y la modelo.

En sus historias de Instagram, Brooklyn retomó el rumoreado altercado sobre el diseño del vestido de Nicola por parte de Victoria y escribió: “Mi madre canceló la confección del vestido de Nicola en el último momento a pesar de lo emocionada que estaba por usar su diseño, lo que la obligó a buscar urgentemente un vestido nuevo”.

Estilista de Nicola Peltz desmintió a Brooklyn Bechkam

La boda entre Nicola y Brooklyn se llevó a cabo en abril de 2022, entonces Peltz lució un vestido de Alta Costura de Valentino. Leslie Fremar mencionó a la revista Vogue que la elección del vestido fue “el resultado de un año completo de trabajo” junto al equipo creativo de la icónica firma.

Con esta declaración, desmintió lo dicho por Brooklyn sobre que su madre “canceló en el último momento” la confección dejando a su esposa “sin nada para ponerse”.

Asimismo, cuando la pareja fue portada de la mencionada revista como recién casados, Fremar aseguró que Nicola no dudó en elegir a Valentino para su gran día. “Las bodas traen consigo muchas emociones. Hay estrés, hay emoción, hay nervios... hay muchísimas energías diferentes circulando. Pero la ropa está completa”.

Nicola Peltz sí quería usar un vestido de Victoria Beckham en su boda

En una entrevista con Variety, meses después de su boda en Brooklyn en 2022, Nicola aclaró los rumores de una disputa con su suegra.

“Iba a usar un vestido de Victoria Beckham y tenía muchas ganas, pero unos meses después, se dio cuenta de que su taller no podía hacerlo, así que tuve que elegir otro. Ella no me dijo que no podía usarlo; yo no dije que no quería usarlo. Ahí empezó todo, y luego lo siguieron con la corriente”, dijo en ese entonces.

Nicola finalmente lució Valentino para su boda estelar en Florida. Según la revista Vogue, ella y el exdirector creativo de Valentino, Pierpaolo Piccioli, trabajaron en su vestido de novia durante un año.

“Fue una decisión fácil”, declaró la también actriz al medio sobre elegir a Piccioli para crear el vestido de sus sueños.