Hermana de Anwar Hadid arremete contra su excuñada Nicola Peltz: “Lleva una década intentando ser famosa”

El conflicto en la familia Beckham continúa. Luego del extenso comunicado que lanzó Brooklyn sobre sus padres, ha dividido a sus seguidores ya que algunos apoyan su matrimonio y otros, defienden a David y Victoria.

Sin embargo, la última en hablar del tema fue Alana Hadid, hermana de Anwar, expareja de Nicola Peltz. La diseñadora de modas decidió “desenmascarar” a la esposa de Brooklyn. En una publicación de Instagram relacionada a este tema, dejó en claro las verdaderas intenciones de Peltz.

“Terminar un discurso de ocho párrafos sobre los trapos sucios de tu familia con ‘lo único que queremos es privacidad’ es todo lo que necesito saber”, escribió un usuario de la red social, a lo que Alana respondió: “Claro, y esa chica no quiere privacidad. Lleva una década intentando ser famosa”, junto con emojis de cara riendo.

La relación de Nicola Peltz y Anwar Hadid

La pareja tuvo una relación entre 2016 y 2018. Cuando comenzaron a salir, Anwar tenía 22 y Nicola, 17. De acuerdo con fuentes cercanas a la expareja, su romance terminó por las tensiones entre Nicola y Yolanda Hadid, madre del joven. No obstante, los detalles de su ruptura no se hicieron públicos.

‘Controlling’ Nicola Peltz used to ‘flip’ out on ex Anwar Hadid before marriage to Brooklyn Beckham: report https://t.co/sCGv8y28Sq pic.twitter.com/E1PWdLW0mH — Page Six (@PageSix) January 23, 2026

¿Qué pasó entre Brooklyn Beckham y sus padres?

Después de meses de especulaciones sobre el distanciamiento entre Brooklyn Beckham y sus padres, Victoria y David Beckham, el modelo decidió finalmente contar su versión. Lo hizo este lunes a través de seis historias publicadas en Instagram, en un mensaje sin filtros que sorprendió tanto por su extensión como por la gravedad de las acusaciones.

“He guardado silencio durante años y he hecho todo lo posible por mantener estos asuntos en privado", comienza el testimonio de Brooklyn. “Desafortunadamente, mis padres y su equipo han seguido recurriendo a la prensa, dejándome sin otra opción que hablar por mí mismo y decir la verdad sobre solo algunas de las mentiras que se han publicado”.

Según su relato, el conflicto se originó con su relación con la actriz estadounidense Nicola Peltz y se intensificó durante los preparativos de su boda en 2022. “No quiero reconciliarme con mi familia. No me están controlando, me estoy defendiendo por primera vez en mi vida”, escribió.

En otro fragmento, Brooklyn acusa a sus padres de manipular constantemente el relato público sobre su familia. “Durante toda mi vida, mis padres han controlado las narrativas en la prensa. Las publicaciones performativas en redes sociales, los eventos familiares y las relaciones falsas han sido parte integral de la vida en la que nací”, afirmó.