Los Beckham reaparecen casi unidos en París para celebrar a Victoria tras la ruptura con Brooklyn

Victoria Beckham fue condecorada en Francia y posó junto con David y sus hijos, en una reaparición familiar marcada por el reciente distanciamiento con Brooklyn Beckham.

Hace apenas una semana, Victoria Beckham se encontraba en el centro de la controversia tras las declaraciones de su hijo mayor, Brooklyn, quien la acusó públicamente de interferir en su relación con su esposa, Nicola Peltz, y de priorizar los negocios por encima de la familia. Hoy, el foco vuelve a estar sobre ella, pero por un motivo muy distinto: un importante reconocimiento en París, celebrado en compañía de casi toda su familia.

El lunes 26 de enero, la diseñadora y exintegrante de las Spice Girls fue condecorada como Oficial de la Orden de las Artes y las Letras por el Ministerio de Cultura de Francia. La ceremonia sirvió también como una muestra de unidad familiar, luego de semanas marcadas por rumores y tensiones públicas.

Casi todos juntos para celebrar a Victoria

Para la ocasión, Victoria Beckham optó por un vestido largo negro de silueta de columna, fiel a su estilo sobrio y elegante. El diseño destacó por su cuello cerrado, mangas extralargas con aberturas laterales y un delicado fruncido en la cintura que estilizó la figura. La tela, de caída pesada, aportó dramatismo y sofisticación, dejando ver unas sandalias minimalistas.

Durante su discurso de agradecimiento, Victoria expresó: “Gracias a mis padres y a mis hijos, que siempre creen en mi visión”. A su lado estuvieron su esposo, David Beckham, y tres de sus hijos: Romeo (23), acompañado de su pareja Kim Turnbull; Cruz (20), junto a Jackie Apostel; y la menor de la familia, Harper (14).

El gran ausente fue Brooklyn Beckham (26), quien una semana antes había compartido un mensaje contundente en redes sociales en el que marcaba distancia con su familia tras meses de especulaciones. “Mis padres me han controlado la mayor parte de mi vida”, afirmó entonces, añadiendo: "No quiero reconciliarme con mi familia".

"Orgulloso de ti, mamá"

Tras la ceremonia, Victoria Beckham compartió en Instagram una serie de fotografías del evento, incluida una imagen familiar. “Ser reconocida aquí y abrazada de esta manera es un profundo privilegio que refleja décadas de compromiso y dedicación”, escribió. También agradeció a la ministra de Cultura francesa, Rachida Dati, a sus socios comerciales y, especialmente, al exfutbolista David Beckham, a quien definió como su “marido e inversor original”.

Entre los asistentes al evento figuraron importantes nombres de la industria de la moda y amigos cercanos de la pareja, como Anna Wintour, directora global de contenidos de Condé Nast; François-Henri Pinault, presidente del grupo Kering; Antoine Arnault, CEO de Christian Dior; además de la actriz Demi Moore y la modelo Angelina Kendall.

Las muestras de cariño no tardaron en llegar. Romeo comentó sobre la publicación: “Orgulloso de ti, mamá”, mientras que en otra publicación añadió: “Nadie merece esto más que tú”. Kim Turnbull, pareja de Romeo, calificó a Victoria como “una verdadera inspiración y ejemplo”, y Jackie Apostel, novia de Cruz, destacó su creatividad, resiliencia y amabilidad.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis