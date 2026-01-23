El conflicto de los Beckham habría comenzado en la boda de Brooklyn y vinculó a Marc Anthony en la celebración

El DJ Fat Tony, encargado de la música en la boda de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz, reveló detalles sobre lo ocurrido entre el novio y su madre, Victoria Beckham, durante la celebración, un momento "inapropiado" que, según su testimonio, habría sido el detonante del posterior conflicto familiar.

Durante una aparición en el programa This Morning de ITV, el DJ, de 60 años, explicó que había trabajado anteriormente en otros eventos de la familia Beckham antes de ser convocado para musicalizar la boda, la cual se celebró en abril de 2022 en Palm Beach, Florida, y que se extendió por tres días.

Sin embargo, durante la celebración de las nupcias, se produjo una situación que jamás había presenciado en otros eventos de la famosa familia.

"Toda la situación fue realmente incómoda para todos en la sala", sostuvo al referirse al baile entre Brooklyn Beckham y su madre. Según explicó, la incomodidad no estuvo relacionada con los movimientos en la pista de baile, sino con el momento en que se produjo.

¿Qué tuvo que ver Marc Anthony en el conflicto entre los Beckham?

Fat Tony detalló que el cantante Marc Anthony, quien actuó como invitado durante la boda, llamó primero a Brooklyn al escenario mientras interpretaba una canción. Los asistentes, según el DJ, esperaban que Nicola Peltz se uniera a su esposo para el primer baile de la pareja. Sin embargo, el salsero pidió que subiera al escenario "la mujer más hermosa de la sala", refiriéndose a Victoria Beckham.

El DJ recordó que Brooklyn quedó "devastado" al darse cuenta de que no iba tener su primer baile con su esposa, quien abandonó la sala "llorando desconsoladamente". Según su relato, Brooklyn se quedó en el escenario y, tras una indicación de Marc Anthony, bailó con su madre frente a los invitados.

Fat Tony señaló que la reacción de los novios se convirtió en el principal tema de conversación durante el resto de la celebración, a la que, según detalló, asistieron menos invitados de lo habitual. "Todo lo que ocurrió la noche de la boda se comentó a la mañana siguiente", explicó.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Brooklyn Beckham asegura que sus padres Victoria y David Beckham lo humillaron

Las declaraciones de Fat Tony se dan después de que Brooklyn Beckham publicara una serie de mensajes en Instagram en los que aseguró que su madre "secuestró" el primer baile que había planeado con Nicola Peltz. También afirmó que se sintió incómodo y humillado frente a los casi 500 invitados.

Brooklyn señaló que, junto a su pareja, decidieron renovar sus votos en agosto de 2025 con el objetivo de crear nuevos recuerdos que no estuvieran asociados a su primera celebración. Además, indicó que no desea reconciliarse con su familia e incluso acusó a sus padres de interferir en su relación.

También sostuvo que, para su familia, la imagen pública y la marca Beckham están por encima de los vínculos personales: "El amor familiar se define por cuánto publicas en redes sociales o por la rapidez con la que posas para una foto, incluso si eso implica renunciar a compromisos profesionales".

"Mi esposa y yo no queremos una vida condicionada por la imagen, la prensa ni la manipulación. Lo único que queremos es paz, privacidad y felicidad para nosotros y nuestra futura familia", concluyó.