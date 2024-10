"Era lo correcto": Cameron Diaz revela por qué dejó Hollywood hace una década

La actriz estadounidense, quien apareció por última vez en el musical Annie hace diez años, regresará a la pantalla grande en 2025, coprotagonizando Back in Action junto a Jamie Foxx.

Cameron Diaz se convirtió en una de las estrellas más populares de la década de 1990, gracias a sus papeles en películas como La Máscara (1994), La boda de mi mejor amigo (1997) y Loco por Mary (1998). Su carrera se consolidó aún más con su participación en Los ángeles de Charlie (2000), donde compartió pantalla con Drew Barrymore y Lucy Liu, y al prestar su voz a la princesa Fiona en la exitosa saga animada de Shrek. Sin embargo, en 2014, decidió alejarse de los reflectores.

Su última aparición en pantalla fue en Annie (2014), una nueva adaptación al cine del musical de Broadway. Ese mismo año también protagonizó las comedias The Other Woman, junto a Leslie Mann y Kate Upton, y Sex Tape con Jason Segel.

Ahora, una década después y con varios proyectos en marcha, Cameron reflexionó sobre su decisión de retirarse de la actuación y lo que la impulsó a regresar durante su participación el lunes en la cumbre Most Powerful Women de Fortune.

“Era algo que simplemente tenía que hacer. Sentí que era lo correcto para mí, para recuperar mi vida, y realmente no me importaba nada más. La opinión de nadie, el éxito de nadie, la oferta de nadie, nada de nadie podría cambiar mi decisión de cuidar de mí misma y construir la vida que realmente quería tener”, declaró, según The Hollywood Reporter.

Drew Barrymore, Cameron Diaz y Lucy Liu en 'Los ángeles de Charlie'.Fuente: Flower Films, Columbia Pictures

¿Qué hizo Cameron Diaz desde su retiro?

En los últimos diez años, Cameron Diaz ha construido una vida alejada de las cámaras. Se casó con Benji Madden, el guitarrista de Good Charlotte, y juntos tuvieron dos hijos: Raddix y Cardinal. Además, en 2020, lanzó la marca de vinos naturales Avaline junto a su socia Katherine Power.

Ahora, Diaz está lista para regresar a la gran pantalla en Back in Action, una producción de Netflix en la que compartirá créditos con Jamie Foxx. La película, que marcará su regreso, se estrenará en enero de 2025. También se ha confirmado su participación en la próxima entrega de Shrek 5 y se encuentra en conversaciones para coprotagonizar la comedia oscura Outcome junto a Keanu Reeves.

Sobre su regreso a Hollywood, Cameron explicó: “Era el momento adecuado para mi familia. Después del COVID, estuvimos en casa por mucho tiempo, lo cual fue increíble, y el problema era que probablemente nos hubiéramos quedado allí, aún estaríamos allí ahora mismo. La gente diría: ‘Ya terminó’ y yo diría: ‘No, no ha terminado para mí’”.

La actriz también destacó el apoyo de su esposo en esta nueva etapa: “Tuve que impulsarme a mí misma; mi esposo y yo, él, que es el mejor, me dijo: ‘Has estado apoyándonos y construyendo la familia, apoyándome en mis negocios, y ahora es momento de que nosotros te apoyemos y dejemos que mamá ascienda y haga lo suyo’. Él me dijo: ‘Quiero verte hacerlo’. Y yo respondí: ‘Está bien, allá vamos’”.

Diaz agregó que el proyecto de Netflix fue una oportunidad que no pudo rechazar: “No podía decirle que no a Jamie. Él me dijo: ‘Ven conmigo’ y yo le dije: ‘Está bien, hagámoslo’. Es nuestra tercera película juntos, así que es genial”. Ambos actores compartieron pantalla previamente en Annie (2014) y en Any Given Sunday (1999).

Cameron Diaz y Jamie Foxx en 'Back in Action'.Fuente: Netflix

