Christy Carlson Romano, actriz que le dio voz a ‘Kim Possible’, dio positivo a prueba de cáncer

De acuerdo con la artista, decidió someterse a pruebas para descartar cáncer ya que tiene antecedentes en su familia y su madre fue la única que superó este mal.

A través de su cuenta de Instagram, Christy Carlson Romano, estrella de Even Stevens y voz de Kim Possible en la serie de Disney Channel, compartió con sus seguidores que ha dado positivo a una prueba de detección de cáncer.

De acuerdo con su comunicado, tanto Christy como su esposo Brendan Rooney se sometieron a estas pruebas ya que la familia de la actriz tiene antecedentes de esta enfermedad y solo su madre ha podido superarlo.

En el video, Christy Carlson Romano reveló que los resultados de Rooney salieron negativos, pero los de ella no, por ese motivo se someterá a una tomografía por emisión de positrones (TEP), una prueba de imagen nuclear que ayuda a detectar enfermedades como el cáncer a nivel celular.

Asimismo, contó que está “luchando con las aseguradoras” para que puedan cubrir sus exámenes.

Romano agregó que estaba “incrédula” ante los resultados y que buscaba “no pensar mucho en ello”, mientras se concentraba en sus proyectos creativos, que incluyen una película recientemente filmada y sus próximas memorias.

“Es hora de tener una fe fuerte y saber que está en manos de Dios, la mayor parte. Estoy segura de que la gente piensa que estoy exagerando, pero no es así, porque el cáncer es bastante grave y tengo dos niñas pequeñas”.

La vez que recibió un disparo accidental durante la fiesta de cumpleaños de su esposo

En febrero de 2025, la actriz de 40 años compartió un video en Instragram asegurando a sus seguidores que estaba “a salvo”, pero visiblemente afectada. En las imágenes, Romano mostraba un profundo moretón bajo su ojo derecho y explicaba que aún tenía fragmentos de la posta incrustados en su piel. “Me dispararon en el ojo. No fue divertido. Estoy a salvo”, dijo con un tono serio.

Asimismo, la actriz elogió la labor de los paramédicos que la atendieron. “Son personas increíbles, como superhéroes, que nos cuidan en nuestros momentos más desesperados”, expresó. En el video también bajó su párpado inferior para mostrar vasos sanguíneos rotos en su ojo y reflexionó: “Ahora puedo decir que me dispararon en la cara y viví para contarlo”.

Más allá del dolor físico, Romano dejó un mensaje de reflexión a sus seguidores. “Solo puedo pensar en lo agradecida que estoy de estar viva. Amo profundamente a mis hijas, a mi esposo, a mi familia y amigos. Vi mi vida pasar ante mis ojos y solo puedo decirles: abracen a las personas que aman cada vez que puedan. La vida puede cambiar en un instante”.

