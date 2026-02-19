"No fue suicidio": oficial retirado de Seattle asegura que el caso de la muerte de Kurt Cobain estuvo mal manejado

Un capitán retirado del Departamento de Policía de Seattle (SPD) afirmó que la muerte de Kurt Cobain, vocalista de Nirvana, fue en realidad un homicidio y no un suicidio, como se concluyó oficialmente en 1994. Neil Low, quien trabajó durante 50 años en la institución y revisó el expediente en 2005 por encargo de sus superiores, declaró al medio Daily Mail que la evidencia física del caso "no cuadra" con la versión oficial.

"Simplemente no creo que Kurt se haya hecho eso a sí mismo", dijo Low, quien sostiene que la investigación oficial está "mal hecha".

El exoficial no participó en la pesquisa inicial, ya que en ese momento estaba asignado a otra comisaría. Sin embargo, aseguró haber tenido acceso completo al expediente y a las pruebas recopiladas durante su auditoría.

"Una cosa sobre redactar informes es el factor de error humano: cosas mal escuchadas, mal entendidas, pensamientos transpuestos y detalles olvidados. Se dejaron llevar. Yo también podría haber caído, pero ahora creo que es un homicidio, y sí creo que el caso debería reabrirse, afirmó.

Sus declaraciones se producen días después de que el citado medio publicara una nueva hipótesis forense independiente sobre la muerte del músico, la cual sugiere que se trató de un homicidio.

Se determinó que Kurt Cobain murió el 5 de abril de 1994.Fuente: Departamento de Policía de Seattle (SPD)

"Murió por suicidio": la conclusión sobre la muerte de Kurt Cobain que se ha mantenido durante más de tres décadas

De acuerdo con la investigación oficial, Kurt Cobain murió el 5 de abril de 1994, a los 27 años, debido a una herida de escopeta en la cabeza. Su cuerpo fue hallado tres días después en su vivienda de Seattle por un electricista que instalaba un sistema de seguridad.

El médico forense del condado dictaminó entonces que se trató de un suicidio, señalando que el arma estaba en sus brazos y que había una nota cerca. Esa conclusión se ha mantenido durante más de tres décadas.

Sobre la nueva hipótesis forense independiente, el departamento policial respondió a Daily Mail que el artista "murió por suicidio en 1994" y que esa sigue siendo la causa oficial.

El cuerpo del cantante de Nirvana fue hallado en una habitación su casa en Lake Washington Boulevard, Seattle.Fuente: Departamento de Policía de Seattle (SPD)

Dudas sobre la investigación oficial sobre la muerte de Kurt Cobain

Neil Low afirmó que la narrativa del suicidio comenzó en la escena del crimen, cuando la portavoz del Departamento de Policía de Seattle (SPD), Vinette Tishi, se retiró poco después de que se descubriera el cuerpo, cerca del cual se halló una supuesta nota de despedida escrita de puño y letra del cantante.

Señaló que, tras abandonar el lugar, Tishi y el forense Donald Reay declararon ante varios reporteros que se acercaron para pedir detalles. "Era evidente que este hombre murió por una herida de escopeta en la cabeza… había una nota de suicidio dentro de la casa", dijo la portavoz en aquella ocasión, según una grabación.

Low sostuvo que ese tipo de afirmaciones debían provenir únicamente de la oficina forense y no de portavoces policiales, ya que las suposiciones tempranas pueden influir en el curso de una investigación.

"Los investigadores deben seguir estándares estrictos y evitar sacar conclusiones probatorias, como dictaminar suicidio o etiquetar una nota como de suicidio sin las calificaciones adecuadas, porque las suposiciones tempranas moldean toda la investigación", explicó al medio.

El 8 de abril de 1994, el electricista Gary Smith, de la empresa VECA Electric, encontró el cadáver mientras instalaba un sistema de seguridad.Fuente: Departamento de Policía de Seattle (SPD)

Inconsistencias señaladas sobre la muerte de Kut Cobain

Sobre los detalles forenses de la escena, Neil Low señaló fotografías que aparentemente muestran las manos de Kurt Cobain inusualmente limpias, algo inconsistente para él si hay una herida de escopeta autoinfligida.

"Todos los perdigones estaban contabilizados, pero el impacto habría sido tan fuerte que habría producido una gran salpicadura, no solo un poco, sino mucha", agregó.



Además de las fotos de las manos, señaló que existen otras imágenes del pecho del cantante que también podrían ayudar a esclarecer los patrones de sangre e indicar si la escena fue alterada después de la muerte.



Añadió que otros procedimientos como la recolección de ADN o el raspado de uñas no quedaron claramente documentados.

Low empezó a cuestionar el caso años después de la muerte, tras revisar la investigación y ver documentales que planteaban dudas forenses; desde entonces, dijo haber cambiado su postura inicial.



"He leído el caso y puedo decirte lo que dice la evidencia porque eso era a lo que me dedicaba, y dice que no fue suicidio", declaró.

Neil Low pasó al retiro en 2018 y publicó un libro donde expone su análisis del caso.

Evidencia en la escena: se encontró una escopeta Remington modelo 11 (comprada por su amigo Dylan Carlson) y una supuesta nota de suicidio dirigida a su familia y a su amigo imaginario de la infancia, Boddah.Fuente: Departamento de Policía de Seattle (SPD)