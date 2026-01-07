¿No lo olvida? Katy Perry etiqueta a Orlando Bloom en mismo post romántico con Justin Trudeau

Katy Perry junto a Orlando Bloom y su pequeña hija Daysi Dove. | Fuente: Instagram (katyperry)

Katy Perry compartió su primera publicación del 2026 donde aparece su expareja el actor Orlando Bloom y su actual pretendiente, el exprimer ministro canadiense, Justin Trudeau.

Mediante un carrusel de fotos en su cuenta de Instagram, la cantante de Hot n Cold difundió este miércoles algunos momentos de su vida acompañada de música y mucha diversión junto a otros músicos.

Por otro lado, la artista estadounidense mostró un juego de cartas en una mesa y velas. En la siguiente fotografía, se vio al actor de El señor de los anillos y Piratas del Caribe caminando en el campo junto a Daisy Dove Bloom, su pequeña hija que tiene con Perry, quien decidió etiquetarlo.

Eso no es todo. La intérprete de pop también expuso un breve video donde ella está con Bloom y su hija de 5 años. Ambos toman de la mano a la pequeña para patinar sobre hielo y lucir una armoniosa unión familiar.

En ese sentido, otra foto mostró una mesa con los nombres de Orlando, Katy, Daisy y Flynn, el primer hijo del actor con su exesposa Miranda Kerr.

En el mismo post, la personalidad de televisión no dudó en compartir su primera foto romántica con Justin Trudeau, su actual pareja. En la imagen, ella le besa el cuello y él luce sonriente mientras mira la cámara que refleja un bello atardecer en el mar. Por último, Katty aparece con unas gafas de celebración de 2026 y un sombrero de cono.

Katy Perry etiquetó a Orlando Bloom en su último post compartido en Instagram.Fuente: Instagram (katyperry)

¿Cómo fue la historia de amor entre Katy Perry y Orlando Bloom?

La historia de amor entre Katy Perry y Orlando Bloom comenzó en 2016, en una fiesta de los Globos de Oro. Según contó la cantante, todo inició con una pequeña discusión por una hamburguesa. "Vi su mano tomando mi hamburguesa y le dije: ‘¡Hey, esa es mi hamburguesa!’", recordó en American Idol.

Ambos hicieron oficial su relación en mayo de ese mismo año tras asistir al Festival de Cine de Cannes. Sin embargo, en febrero de 2017 anunciaron su separación, aunque aclararon que seguían siendo amigos.

En 2018, se les volvió a ver juntos, aunque sin confirmar formalmente su regreso. Más tarde, en septiembre, aparecieron por primera vez como pareja en una alfombra roja, durante una gala en Mónaco.

El compromiso llegó en San Valentín de 2019. Bloom planeó todo con anticipación e incluso pidió la bendición de los padres de Perry. "Quería que fuera especial", contó una fuente a People.

En agosto de 2020 nació su hija Daisy Dove. Para Perry, convertirse en madre fue un cambio total en su vida: "Es lo mejor del mundo. Mi corazón por fin está lleno", dijo en sus redes sociales.

Luego de varias especulaciones, la pareja confirmó su separación en un comunicado conjunto compartido por sus representantes a la revista UW Weekly en julio del 2025.

Katy Perry difundió su primera foto romántica con Justin Trudeau en el mismo post.Fuente: Instagram (katyperry)

Katy Perry oficializa su relación con Justin Trudeau en Instagram

Katy Perry oficializó su relación con Justin Trudeau en Instagram y compartió algunas imágenes de su viaje juntos a Japón. En una de las instantáneas, la pareja aparece posando mejilla con mejilla al aire libre.

Otra publicación muestra la estrella del pop y al ex primer ministro canadiense comiendo juntos, mientras que un video los muestra en lo que parece ser una exhibición de arte interactiva.

"Momentos en Tokio de gira y más ( ◠‿◠ ) 🎄🍣🐡🥞💐☃️♥️", escribió la cantante en el pie de su publicación en diciembre de 2025.

Durante el viaje de Perry a Japón, que forma parte de su Lifetimes Tour; la cantante acompañó a Trudeau a su encuentro con el ex primer ministro japonés Fumio Kishida y a su esposa, Yuko. Kishida, de 68 años, compartió una foto grupal junto a un árbol de Navidad en X, refiriéndose a Perry como la "pareja" de Trudeau.

