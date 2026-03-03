"Se enojó conmigo": Christina Applegate revela por qué dejó a Brad Pitt por un cantante de rock en los VMAs de 1989

Christina Applegate acaba de lanzar su libro de memorias titulado You With the Sad Eyes, donde -entre otras anécdotas- contó detalles de cuando dejó a Brad Pitt por un rockero durante los MTV Video Music Awards (VMAs) de 1989. En ese momento, la actriz se encontraba en el punto más alto de su popularidad, gracias a su trabajo en la serie Matrimonio con hijos (Married…With Children).

Ella fue una de las presentadoras de los VMAs de ese año e invitó a Pitt a acompañarla, pues además de haber tenido una relación fugaz con él, formaba parte de su grupo de amigos en Los Ángeles, donde también estaba Johnny Depp, de quien reveló haber estado "enamorada durante años". Sin embargo, durante la ceremonia su atención se centró en Sebastian Bach, vocalista de Skid Row.

"Pasé toda la noche mirando a Bach, quien en ese entonces era un galán de cabello largo al frente de la banda Skid Row", escribió. "Odio decirlo así, pero en aquel momento Brad todavía estaba abriéndose camino como actor y aún no era 'EL Brad Pitt', el hombre de los sueños de tantas personas".

Sin embargo, la actriz señaló que la situación empeoró para Brad después de la ceremonia.

"Brad tuvo que llevar a mi mamá a casa, estaba muy molesto. Al parecer, en una gasolinera de camino, casi se mete en una pelea con un grupo de pandilleros y, como era de esperarse, después se enojó conmigo", narró.

La ilusión se desvaneció rápidamente

Applegate contó que luego se arrepintió de lo que hizo al enterarse de que Bach estaba comprometido y tenía un bebé. "Brad no me habló durante muchos años", afirmó resignada.

También recordó que, tiempo después, dos de las novias de Brad Pitt le preguntaron si era cierto que ella era la chica que lo dejó plantado en los MTV Video Music Awards. "Al parecer, él les había contado a ambas, por separado, que todavía estaba enojado conmigo", comentó la actriz. Sin embargo, con el paso del tiempo, ambos retomaron el contacto. "Acordamos que yo era solo una chica joven y que, aunque él merecía algo mucho mejor, ya era hora de perdonar a la niña que lo dejó por el vocalista de Skid Row", escribió. "Por supuesto, ahora Brad es 'EL Brad Pitt', y Sebastian Bach… bueno, supongo que todavía tiene el cabello largo". En otro pasaje del libro, Christina Applegate hizo una reflexión sobre cómo vivió esa etapa de su vida. "Mi capacidad estaba en llamar la atención de una estrella de rock famosa en ese momento y luego dejar a alguien como Brad Pitt en una fiesta posterior… aun así, no lograba convencerme de que yo fuera una persona atractiva", manifestó. Christina Applegate ha decidido publicar sus memorias en medio de su batalla contra la esclerosis múltiple, enfermedad que le fue diagnosticada en 2021.