"Te amo con locura": Daniela Darcourt dedica cariñoso post a Luis Advíncula por su cumpleaños

Daniela Darcourt mostró -una vez más- el gran afecto que tiene por Luis Advíncula. ¿Qué pasó? La salsera y compositora peruana decidió dedicar un emotivo post al actual futbolista de Alianza Lima por su cumpleaños 36.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, Darcourt compartió un carrusel de cinco fotos donde aparece junto con el lateral derecho de la Selección Peruana. En las imágenes, se ven abrazos, gestos, muecas y demás demostraciones de cariño entre ambos, expresando la confianza y el afecto que se tienen.

“Hoy (ayer) está de cumpleaños una de mis personas especiales en esta vida: mi hermanito. Ese que la vida me regaló para que todo pese un poquito menos”, comenzó diciendo la cantante dedicando su publicación a Luis Advíncula, quien celebró su onomástico el último lunes, 2 de marzo.

En ese sentido, la intérprete de Señor mentira se sinceró sobre sus sentimientos al deportista nacional con quien mantiene una amistad de varios años.

“Eres mi cómplice, compañero de aventuras y soporte cuando más vulnerable estoy. Me siento súper orgullosa de todas y cada una de las cosas que estás materializando en tu vida, sabes que estoy y estaré siempre en primera fila para aplaudirte y apoyarte como siempre, hasta el infinito”, sostuvo.

Finalmente, Daniela Darcourt se despidió del lateral derecho resaltando “el amor” que le tiene.

“Que Dios y todos los santos te cuiden y protejan hoy y siempre, hermanito de mi corazón (…) Que seas aún más feliz de lo que ya eres, ese es mi único deseo. Larga vida, mi rayo y eterno #17. Te amo con locura, negrito”, concluyó.

Por su parte, Luis Advíncula no dudó en referirse la emotiva publicación de Darcourt. “Te amo infinito hermanita de mi corazón gracias por estar siempre”, respondió el futbolista en un comentario.