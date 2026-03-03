Últimas Noticias
"Te amo con locura": Daniela Darcourt dedica cariñoso post a Luis Advíncula por su cumpleaños

"Larga vida, mi rayo y eterno #17", expresó Daniela Darcourt a Luis Advíncula por su cumpleaños. | Fuente: Instagram (danieladarcourtoficial)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

"Te amo infinito, hermanita. Gracias por estar siempre", respondió el futbolista de Alianza Lima a la dedicatoria de Daniela Darcourt por su onomástico el último lunes.

Daniela Darcourt mostró -una vez más- el gran afecto que tiene por Luis Advíncula. ¿Qué pasó? La salsera y compositora peruana decidió dedicar un emotivo post al actual futbolista de Alianza Lima por su cumpleaños 36.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, Darcourt compartió un carrusel de cinco fotos donde aparece junto con el lateral derecho de la Selección Peruana. En las imágenes, se ven abrazos, gestos, muecas y demás demostraciones de cariño entre ambos, expresando la confianza y el afecto que se tienen.

“Hoy (ayer) está de cumpleaños una de mis personas especiales en esta vida: mi hermanito. Ese que la vida me regaló para que todo pese un poquito menos”, comenzó diciendo la cantante dedicando su publicación a Luis Advíncula, quien celebró su onomástico el último lunes, 2 de marzo.

En ese sentido, la intérprete de Señor mentira se sinceró sobre sus sentimientos al deportista nacional con quien mantiene una amistad de varios años.

“Eres mi cómplice, compañero de aventuras y soporte cuando más vulnerable estoy. Me siento súper orgullosa de todas y cada una de las cosas que estás materializando en tu vida, sabes que estoy y estaré siempre en primera fila para aplaudirte y apoyarte como siempre, hasta el infinito”, sostuvo.

Finalmente, Daniela Darcourt se despidió del lateral derecho resaltando “el amor” que le tiene.

“Que Dios y todos los santos te cuiden y protejan hoy y siempre, hermanito de mi corazón (…) Que seas aún más feliz de lo que ya eres, ese es mi único deseo. Larga vida, mi rayo y eterno #17. Te amo con locura, negrito”, concluyó.

Por su parte, Luis Advíncula no dudó en referirse la emotiva publicación de Darcourt. “Te amo infinito hermanita de mi corazón gracias por estar siempre”, respondió el futbolista en un comentario.

El jugador de Alianza Lima Luis Advíncula celebró su cumpleaños el último lunes 2 de marzo.
El jugador de Alianza Lima Luis Advíncula celebró su cumpleaños el último lunes 2 de marzo. | Fuente: Instagram (alianzalima)

Daniela Darcourt celebró fichaje de Luis Advíncula a Alianza Lima

Semanas atrás, Daniela Darcourt decidió saludar el fichaje del futbolista peruano Luis Advíncula por Alianza Lima y le dedicó un emotivo mensaje público a través de sus redes sociales.

Tras hacerse oficial el anuncio del club blanquiazul en enero, la intérprete compartió una historia en su cuenta de Instagram en la que expresó su orgullo y apoyo incondicional al lateral derecho de la Selección Peruana, acompañando el mensaje con una imagen alusiva al nuevo reto deportivo del jugador.

“Bienvenido, mi blanquiazul. A romperla, mi rayo. Te amo”, escribió Darcourt.

Cabe resaltar que Luis Advíncula se convirtió en el octavo jale de Alianza Lima para la temporada 2026. Esto, tras las incorporaciones de: Jairo Vélez, Cristian Carbajal, D’Alessandro Montenegro, Luis Ramos, Alejandro Duarte, el argentino Federico Girotti y el uruguayo Mateo Antoni.  

Daniela Darcourt respondió ante posible reconciliación con Waldir Felipa

Daniela Darcourt se sinceró sobre una posible reconciliación con Waldir Felipa. Esto, luego de que ambos fueras vistos bailando juntos en un show dentro de una discoteca en Lince el último jueves 20 de noviembre.

La salsera peruana hizo una presentación cantando su éxito Señor mentira mientras el bailarín estaba a su lado. Ambos se miraron fijamente disfrutando la coreografía junto a otro integrante de la orquesta de Darcourt.

Ante esto, la nominada al Latin Grammy rompió su silencio y aclaró que dicho video fue subido por una compañera de trabajo de ambos.

"Nosotros (Walter y yo) volvimos al escenario. Yo después de dos meses casi que estuve en el extranjero haciendo mis cosas. He vuelto aquí a los escenarios de Perú”, comenzó diciendo Daniela ante las cámaras de América Hoy.

En ese sentido, la cantante resaltó que seguirá trabajando junto a su expareja. “Como bien lo dijimos: nosotros vamos a seguir trabajando juntos, así que vayan acostumbrándose”, añadió.

Daniela Darcourt dedica cariñoso post a Luis Advíncula por su cumpleaños y futbolista responde.

Daniela Darcourt dedica cariñoso post a Luis Advíncula por su cumpleaños y futbolista responde.Fuente: Instagram (danieladarcourtoficial)

Daniela Darcourt luis advincula

