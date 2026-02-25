Christina Applegate, confinada en cama por el avance de su esclerosis múltiple, narra su historia en sus memorias

Christina Applegate, la actriz que ganó fama mundial a inicios de los noventa tras su participación en la serie Matrimonio con hijos (Married… with children), dijo que actualmente pasa gran parte del día en cama desde que fue diagnosticada con esclerosis múltiple en 2021. Ahora su rutina se ha vuelto limitada porque moverse le provoca dolores intensos.

Sin embargo, dice que ese confinamiento le ha dado libertad para mostrarse sin filtros y hablar con absoluta honestidad sobre su vida; de hecho, afirma que esa franqueza trata de reflejarla en el pódcast MeSsy, que conduce con su amiga y colega Jamie-Lynn Sigler, quien también vive con esclerosis múltiple.

"Mi vida no está envuelta con un lazo. La vida de la gente —perdón por la expresión— a veces apesta. Por eso intento ser lo más honesta y cruda posible", dijo la actriz, de 54 años, en la revista People.

Christina Applegate anuncia el lanzamiento de sus memorias

Esa misma sinceridad también la refleja su libro de memorias You With the Sad Eyes (Tú con los ojos tristes), en el que repasa su turbulenta infancia, la fama adolescente, las relaciones abusivas, la maternidad y sus experiencias con el cáncer de mama y la esclerosis múltiple, un trastorno autoinmune que afecta el sistema nervioso central.

"Todos venimos de algún lugar, algunos más dolorosos que otros, y supongo que todo depende de qué haces con eso. Este no es un libro inspirador, de ninguna manera. Pero puede inspirar", explicó.

Applegate dijo que su niñez se vio afectada por la inestabilidad, el abuso y el acoso. Fue testigo de la lucha de su madre, la actriz Nancy Priddy, contra la adicción a la heroína y de la violencia de una pareja que también la agredió a ella. "Creo que entre los 3 y los 7 años viví algo así como la peor etapa, aunque situaciones así pasaban en muchas casas: madres solteras, hombres entrando y saliendo, drogas. Siempre es 'divertido' ver a tu mamá llorando en el suelo y que nadie se haga cargo de ti", dice con ironía.

Christina Applegate habla del valor de contar su historia

Incluso cuando su carrera despegó y se convirtió en el sostén económico de su familia gracias a su papel de Kelly Bundy en la comedia Matrimonio con hijos, la vida de Christina seguía siendo compleja, principalmente por sus relaciones tóxicas, que comenzaron al final de su adolescencia.

"Mi mamá decía: 'Nunca conocí a un drogadicto que no me cayera bien'. Y así funcionaba yo. Siempre estaba con pájaros rotos que quería arreglar. Creía que podía hacerlo… pero no se puede. Tal vez esa sea una lección para alguien", mencionó.

Aunque dice que escribir no fue un proceso catártico, Applegate sí reconoce el valor de contar su historia. Además, prepara el lanzamiento de Next in MS, una plataforma donde otras personas con la enfermedad podrán compartir sus experiencias.

"Este libro trata de una niña con ojos tristes que terminó convirtiéndose en Christina. Y todavía tiene esos ojos tristes. Pero ahora es más fuerte, distinta y resiliente. Esa es realmente mi historia", concluyó.

El libro You With the Sad Eyes llegará a librerías de Estados Unidos el 3 de marzo.