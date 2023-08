"Son tan increíbles como suenan": Lizzo rechaza acusaciones de acoso sexual y abuso laboral

Rompió su silencio. Lizzo decidió pronunciarse sobre las demandas de acoso sexual y abuso laboral presentados por tres exbailarinas de su elenco. Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la cantante estadounidense se defendió de las acusaciones en su contra, su productora Big Grrl Big Touring Inc. (BGBT) y la líder de su equipo de baile, Shirlene Quigley.

“Estos últimos días han sido desgarradoramente difíciles y abrumadoramente decepcionantes. Mi ética de trabajo, moral y respeto han sido cuestionados. Mi personaje ha sido criticado. Por lo general, elijo no responder las acusaciones falsas, pero son tan increíbles como suenan y demasiado escandalosas para no abordarlas”, inició el mensaje de Lizzo.

Seguidamente, añadió: “Estas historias sensacionalistas provienen de exempleados que ya han admitido públicamente que les dijeron que su comportamiento en la gira fue inapropiado y poco profesional”.

En otro momento, la artista mencionó que le apasiona lo que hace y que en el caso de la música y sus actuaciones en el escenario los toma en serio ya que “al final del día solo quiere sacar el mejor arte que la representa a ella y a sus fans”.

Melissa Viviane Jefferson, más conocida como Lizzo, es una cantante y rapera estadounidense. | Fuente: Instagram (lizzobeeating)

En ese sentido, recalcó que no tuvo la “intención” de lastimar a ningún miembro de su elenco durante las presentaciones. “Con la pasión viene el trabajo duro y los altos estándares. A veces tengo que tomar decisiones difíciles, pero nunca ha sido mi intención hacer que nadie se sienta incómodo o que no sea valorado como una parte importante del equipo”, escribió.

Lizzo: “No estoy aquí para que me miren como una víctima”

Lizzo sostuvo que no quiere ser vista como una víctima, pero que tampoco se considera la “villana” como la han señalado, según ella, los medios de comunicación.

“No estoy aquí para que me miren como una víctima, pero también sé que no soy el villano que la gente y los medios me han presentado estos últimos días. Soy muy abierta con mi sexualidad y expresándome, pero no puedo aceptar o permitir que la gente use esa apertura para hacerme ver como algo que no soy”, expresó la rapera norteamericana.

Lizzo se caracteriza por tocar la flauta en sus presentaciones. | Fuente: Instagram (lizzobeeating)

Finalmente, Lizzo, quien siempre da discursos de confianza y amor propio en sus presentaciones, negó que haya cometido algún acto de discriminación.

"Sé lo que se siente ser avergonzado del cuerpo a diario y absolutamente nunca criticaría o despediría a un empleado debido a su peso. Estoy dolida, pero no dejaré que el buen trabajo que he hecho en el mundo se vea opacado por esto. Quiero agradecer a todos los que se han acercado para apoyarme durante este momento difícil", concluyó.

Bailarina refutó afirmaciones de Lizzo en comunicado

Por otro, Arianna Davis, una de las demandantes junto con Crystal Williams y Noelle Rodríguez, refutó las afirmaciones hechas por Lizzo y negó que se traten de acusaciones “sensacionalistas”.

En el programa ‘This Morning’ de CNN, Ariana Davis dijo que las declaraciones de Lizzo eran “desalentadoras de leer”. “Ella estaba allí. Y arreglar tu mano para escribir en un papel que no crees, que desacreditas todo lo que estamos diciendo, es increíblemente frustrante”, declaró.