Transparencia presenta Misión de Observación Internacional 2026 con más de 5 mil voluntarios en todo el país

La Asociación Civil Transparencia presentó la Misión de Observación Electoral, una iniciativa que reúne a diversos espacios nacionales e internacionales con el objetivo de garantizar, desde la sociedad civil, la transparencia de los comicios generales del próximo 12 de abril.

Álvaro Henzler, presidente de Transparencia; Alfredo Torres, presidente de IPSOS; Maité Vizcarra, líder de Revisa Tu Candidato; y Mauro Calvo, asesor técnico electoral del PNUD, en diálogo con RPP, explicaron en qué consiste esta misión que desplegará 5 mil observadores voluntarios en todo el país.

Henzler: "Usamos una metodología de estándar internacional para hacer una buena observación de toda la campaña"

Álvaro Henzler, presidente de Transparencia, indicó que la Misión de Observación Internacional tiene cuatro ejes centrales "respondiendo a los principales riesgos que tiene esta elección", lo que implica "una metodología de estándar internacional".

"Un primer eje tiene que ver con observar la idoneidad de las candidaturas, asegurar que sean candidaturas decentes y dar a la ciudadanía elementos de juicio para poder votar correctamente. El segundo eje es la observación de la campaña misma. La campaña es muy compleja, puede ser violenta, puede haber faltas al tema de la neutralidad, puede haber elementos de violencia, puede haber elementos de insultos entre candidatos, en fin, una serie de variables [por lo] que estamos utilizando una metodología de estándar internacional para hacer una buena observación de toda la campaña", detalló.

"El tercero es la jornada misma. Estamos recurriendo a tener observadores en todos los territorios, en todas las regiones, en una muestra representativa del territorio de las mesas y poder observar desde la instalación de las mesas hasta el escrutinio de los votos y los resultados finales. Y el último eje muy importante es la observación de los resultados. Y aquí estamos haciendo dos elementos. Uno, vamos a hacer nuevamente conteo rápido, esta vez en una alianza histórica entre el NDI, que es la entidad internacional pionera en conteos rápidos en el mundo, trabajando en más de 90 países, y con Ipsos, que es la encuestadora más confiable que tiene el Perú, junto con Transparencia", sostuvo.

Henzler destacó que los integrantes de la misión serán "los únicos observadores nacionales o internacionales con un despliegue en todo el territorio, en todas las regiones, con un batallón de observadores".

Torres: "Hemos logrado desarrollar una red de encuestadores muy confiables"

Alfredo Torres, director ejecutivo de Ipsos, indicó que su encuestadora lleva "casi 40 años haciendo conteos rápidos en el Perú" y que, en ese lapso, lograron "desarrollar una red de encuestadores muy confiables, muy profesionales en todo el país", con los cuales "vamos a hacer nuevamente este esfuerzo de conteo rápido, el diseño de la muestra lo estamos haciendo con el NDI para estar más seguros".

"En general, lo que hemos tenido es un récord en todas las elecciones presidenciales de este siglo, que son las que recuerdo. Hemos estado siempre alrededor de 0.5 puntos de diferencia, 0.8 es el máximo, 0.0 fue alguna vez. O sea, sí tenemos un muy buen récord en cuanto a la precisión de los resultados con respecto a los distintos candidatos", señaló.

Además, sostuvo que el conteo rápido "se trabaja con una muestra de mesas electorales en todas las regiones del país y en una selección de provincias, digamos, representativas a su vez de cada región, y luego se selecciona aleatoriamente las mesas electorales donde vamos a trabajar".

"Entonces, lo que hace el encuestador es registrar los resultados tal cual han ocurrido, transmitirlos rápidamente al centro de operaciones, y procesarlo de inmediato para poder tener un resultado que, gracias a Transparencia, vamos a poder compartir con todos los medios de comunicación", anunció.

Asimismo, consideró que "está probado psicológicamente" que una cédula electoral tan voluminosa puede generar dificultades en los electores.

"Hay una parálisis por multiplicidad de opciones […] Son 38 líneas, y si bien son cinco tipos de votos, en realidad, son 12 columnas, porque hay que sumar el voto preferencial. Entonces, es una cédula que la hemos visto acá, inmensa, y eso genera un cierto temor a la ciudadanía. Si eso le sumamos que, además, hay un desencanto con la política, un desapego con la política lleva a que mucha gente pueda terminar votando en blanco. Y el otro tema, por supuesto, es por la complejidad de la cédula, que pueda haber mucho voto", destacó.

"Por eso, va a ser muy importante la capacitación que se haga sobre cómo se vota y que las propias mesas, los miembros de mesa también entiendan bien cómo calcular los resultados de esa votación", remarcó.

Maité Vizcarra: "Tenemos un problema muy serio con acceder a los datos públicos"

Maité Vizcarra indicó que Revisa tu Candidato es "un consorcio que agrupa Transparencia, IPAE, Empresarios por la Integridad, Proética, IPYS" y que están impulsando una plataforma que usa inteligencia artificial para ayudar a los electores a "escoger mejor".

"Este es un proceso que se ha generado todo el año pasado y que continúa. Hemos puesto estas bases de datos, primero, a disposición de los partidos políticos. Durante el tiempo de la democracia interna, 13 partidos políticos utilizaron la plataforma para escoger mejor a sus candidatos y creo que ha servido de mucho, lo han valorado tremendamente", relató.

"En este momento, estamos en esa situación, gracias también al acuerdo que ha habido con Transparencia, nos hemos acercado al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), por ejemplo, para que nos facilite la base de datos de todos los inscritos, que todavía está en revisión, porque hay algunas tachas que se están manejando. Entonces, el esfuerzo ha consistido en formar 20 bases de datos, mostrarlas gráficamente a través del uso de la inteligencia artificial y tenerlas en el celular. Entonces, en verdad, lo que pronto vamos a ver, en marzo, que será el lanzamiento, es justamente poder utilizarlo para escoger mejor. Trabaja como una suerte de octógono", explicó.

Respecto a la información proporcionada por entidades públicas como el JNE, Vizcarra señaló que "tenemos un problema muy serio con acceder a los datos públicos".

"Nosotros estamos usando datos que están básicamente vinculados a los candidatos, y en este caso, lo que tratamos de darle a la gente es una suerte de octógono, que le permita escoger mejor. Datos como, por ejemplo, los planes de gobierno no los estamos considerando como datos duros, pero sí en una parte que es informativa, que estamos desarrollando con algunos aliados […] Hay una parte educativa que, por ejemplo, nosotros estamos desarrollando en función a este tipo de información, pero estrictamente esa información no la validamos, porque es información que se va a ir actualizando", refirió

"Estamos haciendo capacitaciones muy fuertes a periodistas para que utilicen nuestros datos, a la ciudadanía también para que pueda utilizar la herramienta, pero es necesario que se entienda que la mejor manera de hacer vigilancia a través de la tecnología es abriendo datos públicos. Y todavía no hay facilidad para eso", puntualizó.

Mauro Calvo: Usaremos "una metodología que es la misma que utiliza la Unión Europea en sus misiones"

Por otra parte, Mauro Calvo, asesor técnico electoral del PNUD, remarcó que su entidad se dedica a realizar "asistencia técnica electoral".

"Es decir, trabajamos con los organismos del sistema electoral, mano a mano, les apoyamos para que lleguen mejor preparados al proceso electoral. Evidentemente, estamos ante un proceso muy complejo, con muchas peculiaridades. El mero hecho de que haya dos elecciones que van a tener lugar al mismo tiempo ya es un reto grande para la implementación del proceso y para la comprensión que la ciudadanía pueda tener del mismo", manifestó.

"Yo debo decir que el PNUD no hace observación electoral. Es decir, la observación electoral la realizan otro tipo de organizaciones. Lo nuestro es asistencia técnica, pero en esa asistencia técnica que damos también a la sociedad civil hemos estado apoyando a Transparencia precisamente para que pueda dar un salto cualitativo en la capacidad de observación y pueda hacer esa observación a largo plazo, que haga una evaluación integral de todo el proceso electoral", acotó.

Calvo detalló que ese "salto cualitativo" se refiere a que Transparencia "ha estado observando elecciones durante 30 años en Perú, sobre todo, con un enfoque del día de la elección, del acto mismo de la votación".

"La observación de largo plazo lo que permite es hacer una evaluación integral completa de todo el proceso de la campaña electoral, del marco legal, del panorama mediático, de las redes sociales, del financiamiento de campaña. Todo eso, puesto en conjunto, permite hacer una evaluación mucho más profunda sobre la equidad, sobre la transparencia y sobre la integridad del proceso electoral. Y eso es lo que creo que se va a poder hacer en esta ocasión", señaló.

"Nosotros venimos ya trabajando con Transparencia desde hace meses en capacitaciones para integrar esa metodología de observación a largo plazo. Una metodología que es la misma que utiliza la Unión Europea en sus misiones, la OEA, Carter Center, que también va a estar en estas elecciones. Entonces, digamos que eso iguala a la observación nacional con la observación internacional", culminó.