"Me uno a las personas que rezan": Rubén Blades se pronuncia tras reportes de hospitalización de Willie Colón

En diversos medios y redes sociales circulan reportes no confirmados que señalan que el músico y productor estadounidense Willie Colón fue hospitalizado el miércoles, 18 de febrero, debido a problemas respiratorios. Según esos informes, el intérprete de Gitana permanece en el Lawrence Hospital, en Nueva York, y su estado sería delicado.

Hasta el momento, no existen comunicados oficiales en las cuentas del artista ni en las de su equipo. Su perfil de Instagram permanece inactivo desde hace cuatro días, cuando republicó un video sobre el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Colón suele mostrarse muy activo en redes sociales; en su perfil no solo habla de música, también aborda temas sociales y políticos. Hace pocos días celebró que sus canciones y videos musicales alcanzaron casi 9 000 millones de reproducciones en las plataformas digitales.

URGENTE 🚨: Reportan que ayer miércoles Willie Colón fue ingresado de emergencia por problemas respiratorios al Lawrence Hospital de Bronxville, NY, y que se encuentra en estado delicado.

Coincidentemente, llama la atención que alguien tan activo en sus redes sociales no registre… — Juana Peña (@Chris_Montz) February 19, 2026

Ruben Blades se pronuncia tras los reportes de salud de Willie Colón

Ante los reportes mencionados, el cantautor panameño Rubén Blades, quien trabajó con él desde la década de 1970 para el sello Fania Records, se pronunció en redes sociales para desearle pronta recuperación. Sus declaraciones llaman la atención, ya que desde inicios de los años 2000 ambos han mantenido una relación distante debido a diferencias personales.

"Noticias en internet informan que mi colega, Willie Colón, se encuentra internado en un hospital en New York, trasladado allí con urgencia por un aparente problema respiratorio. No tengo mucha información sobre la situación, pero le envío mis deseos de una pronta recuperación y me uno a las miles de personas que rezan para que recobre su salud rápidamente. A él, a su esposa, a sus hijos y seres queridos enviamos nuestro apoyo en este difícil momento", escribió el ganador de 12 Grammy's.

Otro de los colegas que se pronunció fue Bobby Valentín, bajista y productor que trabajó con el llamado 'Malo del Bronx' en diversos proyectos de Fania.

"Saludos y bendiciones para todos. Le pido a todos que nos unamos en oración por la salud de Willie Colón para que se recupere pronto y pueda volver a los escenarios. En el nombre de Nuestro 🙏🙏 Señor lo pedimos", publicó en su cuenta de Facebook.

El origen de la disputa entre Rubén Blades y Willie Colón

El conflicto entre Rubén Blades y Willie Colón se remonta a 2003, cuando, tras reunirse en un concierto en el Estadio Hiram Bithron, en Puerto Rico, para celebrar los 25 años del álbum Siembra, Colón acusó a Blades de no pagarle la suma acordada.

Blades explicó que, para el evento, producido por Ariel Rivas y César Sainz, cobraría 350 mil dólares y que, tras cubrir gastos de hotel, músicos y pasajes aéreos, entre otros, dividiría el sobrante en partes iguales con Colón.

Sin embargo, el exministro de Turismo de Panamá aseguró que solo recibió 68 mil dólares. Posteriormente, el trombonista lo demandó en mayo de 2007 alegando que le debía 115 mil dólares por honorarios del concierto.

Finalmente, en 2013, el juez Bruce J. McGiverin, del Tribunal Federal de San Juan, falló a favor de Blades al determinar que la promotora del concierto efectivamente recibió el dinero de los artistas y lo utilizó para pagar deudas de la empresa sin autorización.

Desde su distanciamiento en 2003, ambos se han presentado en varias ocasiones, aunque por separado. Rubén Blades ha declarado en más de una ocasión que no volvería a trabajar con Willie Colón.