Representante de Haití pide una "investigación imparcial" tras las polémicas en Miss Universo 2025

Al cumplirse dos semanas de la coronación de Miss Universo 2025, la representante de Haití, Melissa Sapini, publicó una carta abierta en la que solicita una "investigación imparcial" sobre las diversas polémicas que opacaron la reciente edición del certamen, que se realizó el 21 de noviembre en Tailandia.

Al respecto, la joven de 22 años ofreció unas declaraciones a People, donde asegura que su petición surge luego de la entrevista que la ganadora, Fátima Bosch, concedió a ABC News el 2 de diciembre. Aunque la mexicana defendió la transparencia del concurso, Sapini aclaró que no pretende cuestionar a la actual Miss Universo, sino abordar las preocupaciones internas que, según afirma, persisten sin respuesta.

"Permítanme ser clara: esto no se trata de Fátima. Se trata de proteger a las mujeres que no pueden hablar por sí mismas de forma segura. Estoy alzando la voz porque los organizadores siguen dando excusas en lugar de respuestas", indicó.

Dijo que representar a su país fue un privilegio, pero que la situación actual "amenaza el futuro y la integridad de Miss Universo".

La haitiana también criticó los comentarios recientes de Bosch, quien frente a los rumores de manipulación en el concurso, respondió así: "Tal vez en Walmart puedas comprar una corona, sí, pero no en Miss Universo, seguro".

Para Sapini, estas "bromas sobre coronas de Walmart no distraerán de las graves acusaciones que estamos planteando".

Cuestiona altercado entre Bosch y Nawat Itsaragrisil y las versiones sobre lo ocurrido

Sapini tampoco evitó hablar del enfrentamiento que ocurrió entre Bosch y Nawat Itsaragrisil, ejecutivo del certamen. Según su testimonio, ella estuvo presente en la sala donde ocurrió el incidente.

"Decir que fue un malentendido es un insulto para cada mujer multilingüe en la competencia”, afirmó. En ese sentido, dijo que las explicaciones del empresario no son creíbles y que ahora intenta silenciar a la ganadora "con cargos penales fabricados".

Algunos medios aseguraron que Itsaragrisil insultó a Bosch durante ese momento, aunque un representante de Miss Grand International (MGI) —organización que él preside— dijo que en realidad pronunció la palabra "damage" (daño) y no "dumbhead" (tonta), y que las acusaciones perjudicaron su reputación.

Otra controversia surgió cuando el músico Omar Harfouch renunció al comité de selección tres días antes del certamen y denunció irregularidades en el proceso de evaluación. La Organización Miss Universo negó sus acusaciones, pero tras su salida también renunciaron el futbolista Claude Makélélé y la presidenta del comité, la princesa Camilla di Borbone.

Concursantes enfermas llevaron a considerar la salida anticipada del concurso

Sapini relató además que varias concursantes comenzaron a enfermarse durante su estadía en Tailandia, con casos de síntomas gripales y presunta intoxicación alimentaria. "Tantas chicas fueron hospitalizadas", recordó. Afirmó que algunas de las enfermedades pudieron haberse evitado y mencionó que las cajas de almuerzo que recibían "estaban enfermando a la gente".

Miss Grand International (MGI) respondió que cumple con estrictos estándares alimentarios y que algunas participantes no enviaron información médica o de restricciones de dietas a tiempo, lo que complicó la preparación de menús especiales.

Ante el cúmulo de renuncias y problemas, Melissa Sapini reveló que ella y otras competidoras consideraron abandonar Tailandia antes del certamen. Dijo que la situación afectó lo que durante años había significado para ella Miss Universo, un concurso que comenzó a soñar desde los 16 años.