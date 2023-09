Feid lanzó su tan esperado álbum 'MOR, no le temas a la oscuridad'

Otro éxito más de Feid. El intérprete colombiano presentó su álbum más versátil hasta la fecha, con un enfoque más global que amplía sus sonidos con una impresionante producción y que una vez más demuestra su gran habilidad para la composición. MOR, no le temas a la oscuridad es una analogía con ver a la oscuridad de una manera diferente, que, a pesar de cualquier situación adversa, todos podemos brillar por lo que queramos lograr, su nombre es un homenaje al aclamado programa de los años 90 de Nickelodeon, Are You Afraid of the Dark?

MOR, no le temas a la oscuridad es muy importante para Feid porque representa un período de evolución en su carrera y su catálogo se sigue expandiendo en diferentes sonidos. Además, el tema de la oscuridad suele asociarse con la negatividad, pero en este caso, lo ve más como una oportunidad para ser valiente y salir de su zona de confort.

El álbum se creó en diferentes estudios sin embargo Los Ángeles fue fundamental, allá junto con su equipo de productores, Sky Rompiendo, Wain e ICON (Jowan y Rolo), se tomaron su tiempo para crear en conjunto con la convicción de no hacer reggaetón hasta que lograran un sonido más global.

Canciones de MOR, no le temas a la oscuridad

Vol 2

Gangsters y pistolas (junto a Ñengo Flow)

Ferxxo 151 (junto a Icon)

Ritmo de Medallo (junto a Ryan Castro)

Ferxxo edition

Nx tx sientas solx

Luces de tecno

Ey chory

Velocidad crucero

Románticos de lunes

El úico tema del Ferxxo (junto a Young Cister y Pailita)

Privilegios (junto a Cupido)

Con "Mor, no le temas a la oscuridad", Feid oficialmente cierra el ciclo de su último álbum, "Feliz Cumpleaños Ferxxo Te Pirateamos El Album", el cual fue todo un logro y causó frenesí en las redes sociales.Fuente: Universal Music Group

¿Karol G quiere formar una familia con Feid?

La cantante colombiana Karol G es una de las artistas más influyentes en la industria musical y, si bien está cumpliendo sus sueños, reveló que aún no ha cumplido algo que desea desde hace un tiempo.

Tras el estreno de su último disco Bichota Season, la intérprete de Mañana será bonito considera que ya es tiempo de ser madre:

“Quiero tener una familia, ustedes saben, quiero tener una familia, quiero ser mamá y creo que ahora el momento se está acercando”, dijo Karol G a la revista Rolling Stone. A lo largo de su carrera se ha enfocado en la música, pero ahora quiere enfocarse en otros planes.

Estas declaraciones han causado revuelo, ya que muchos de sus seguidores creen que Feid es el hombre indicado, debido a que la ha acompañado en momentos importantes.

Después de que Anuel AA lanzara una frase directa para Karol G y Feid en su última presentación, la pareja ha decidido responderle al artista con una acción: posaron agarrados de la mano, previo al show del colombiano en Miami, Estados Unidos. Las fotos han causado revuelo en las redes sociales, ya que, ante se rumoreaba una posible relación, pero parece que su romance está confirmado.

A pesar de que ni Karol G ni Feid han dado declaraciones sobre si han decidido darse una oportunidad, las imágenes hablan por sí solas. Además, Guillermo Giraldo, el padre de la ‘Bichota’, también los acompaña y sale vestido todo de verde, el color que adoptó el Ferxxo para su marca.