Fernando Savater asegura que fue despedido de diario 'El País' por discrepancias políticas

Fernando Savater fue despedido del diario español El País donde escribió columnas por casi 50 años. De acuerdo con información de El Confidencial y El Mundo, el reconocido filósofo y escritor español aseguró que fue “echado” luego de verter críticas contra la línea editorial del medio de comunicación en su último libro ‘Carne Gobernada’.

Durante los últimos ocho años, Fernando Savater publicaba su columna en El País cada sábado. No obstante, en una entrevista a El Confidencial, el escritor señaló que desde hace tiempo que la ensayista mostrada su “distancia ideológica” con el medio fundado en 1976, mismo año en el que Savater iniciaba sus publicaciones.

“Sí, me han echado. Sé que había razones para que me despidieran, lo sé, pero no creí que ocurriera. Siempre esperaba que hubiera un giro”, expresó Fernando Savater, quien estuvo en la Feria del Libro de Lima el 2020 donde dio una conferencia virtual titulada ‘Reimaginar el futuro’.

En su libro, Fernando Savater daba a conocer sus discrepancias y su crítica a la línea editorial de El País acusando al medio de ser “un portavoz del gobierno de Pedro Sánchez”. El autor de ‘Ética para Amador’ no dudaba en calificar al poder Ejecutivo de ser “el peor de la historia de la democracia”.

Fernando Savater: “Son 50 años de vida que dejo atrás”

Asimismo, Fernando Savater señaló que no se arrepiente de haber puesto su posición crítica contra el gobierno español tanto en su libro como en su columna.

"Arrepentirme no es mi costumbre. Lo que he escrito está hecho desde la sinceridad y con mi mejor intención. Nunca he ido por detrás, no soy de los que se arrodillan ante un jefe y luego van por la espalda criticándole", sostuvo.

En ese sentido, el novelista contó que fue Pepa Bueno, director de El País, quien le comunicó que ya no seguiría en el periódico y que el directorio había decidió “prescindir” de él. “Son 50 años de mi vida que dejo atrás. Pero hay que asumir que cuando uno se hace viejo está cerrando puertas constantemente, y esta es una puerta que se cierra", añadió.

Fernando Savater estuvo en la edición virtual de la Feria del Libro de Lima 2020. | Fuente: EFE

Fernando explica las razones de sus críticas a El País

Por otro lado, en diálogo con El Mundo, Fernando Savater aseguró que sus críticas contra El País se deben a que sintió que en el último tiempo el medio “ha cambiado mucho” y se ha ido transformando en un “medio gubernamental”.

"Creo que el periódico ha cambiado mucho, de haber sido un periódico crítico, plural, a convertirse en un medio gubernamental abiertamente", manifestó.

Fernando Savater publicó su último libro 'Carne gobernada'.Fuente: Ariel