El 2023 de Mario Vargas Llosa: su ingreso a la Academia y su retiro de la literatura resaltaron este año

Mario Vargas Llosa tuvo un 2023 lleno de diferentes hechos que marcaron la pauta de la literatura peruana —y universal— con varias aristas en el medio. El premio nobel de Literatura inició el año sabiendo que en febrero cumpliría uno de los mayores anhelos de cualquier intelectual: dejar su nombre inmortalizado en la Academia Francesa de la Lengua y ser el primer autor de habla hispana con una silla en la institución.

El novelista dejó a un lado su corazón desde la ruptura con la socialité Isabel Preysler en diciembre del año pasado, manteniendo un “silencio sepulcral” sin dar mayores detalles, pese a los dimes y diretes de la familia ,causando una sensación de disgusto entre los Presley y los Vargas Llosa.

Volviendo al plano intelectual, Vargas Llosa no tuvo mejor idea que programar el lanzamiento de su libro ‘Un bárbaro en París’, donde recoge sus ensayos y artículos más importantes sobre la cultura francesa, como una entrada triunfal a la Academia que puso su nombre en la silla número 18 donde estuvieron figuras como el filósofo Michel Serres, el mariscal Ferdinand Foch o el historiador Alexis de Tocqueville.

Es decir, Vargas Llosa llegó a su cumpleaños 87 en marzo ya siendo un “inmortal”. El mismo mes se cumplieron 30 años del lanzamiento de la icónica novela El Pez en el agua donde el ensayista se sincera de una manera única contando detalles de su trayectoria como escritor, su entorno familiar y su experiencia política al perder las elecciones de 1990 con Alberto Fujimori.

Luego de conseguir la nacionalidad dominicana en junio (ya teniendo la española desde 1993), Mario Vargas Llosa fue hospitalizado tras contraer la COVID-19. Tras varias semanas en recuperación, el nobel reaparece a la vista pública junto a su familia para luego anunciar Le dedico mi silencio, su última novela de ficción.

La noticia causó revuelo en todo el mundo literario pues Vargas Llosa es uno de los novelistas más importantes en toda una generación de escritores que han causado impacto con su pluma. El último domingo, el escritor nacional dejó el periodismo de opinión publicando su última columna en El País aconsejando a los jóvenes periodistas a “defender su verdad”.

Mario Vargas Llosa es uno de los novelistas más importantes de todos los tiempos. | Fuente: EFE

Mario Vargas Llosa se hace “inmortal” con su ingreso a la Academia Francesa

Mario Vargas Llosa quedó inmortalizado con su ingreso a la Academia Francesa de la Lengua inscribiendo su nombre en el mismo lugar donde alguna vez estuvieron grandes novelistas como Montesquieu (1727), Víctor Hugo (1841), Louis Pasteur (1881), Alexis de Tocqueville (1841), Claude Lévi-Strauss (1973) y Jean Cocteau (1955).

Fue el último 8 y 9 de febrero que Vargas Llosa recibió la espada de académico y leyó su discurso donde habló sobre su llegada a Paris y cómo la literatura francesa fue su inspiración. El peruano también hizo una referencia a Michel Serres, historiador y filósofo que ocupó el sillón donde acaba de entrar. Además, mencionó, una vez más, a su maestro literario, Gustavo Flaubert, e hizo un comentario en honor a Víctor Hugo y otra cita a Alexander Dumas.

Este hecho resultó histórico pues el autor de icónicas novelas como La ciudad y los perros, Conversación en La Catedral y La casa verde es el primero en formar parte de la institución sin haber escrito, directamente, ninguna de sus obras en francés.

Precisamente, medios de ese país, como Liberation y Le Monde, resaltaron que el peruano sea el primer escritor mayor de 75 años en ingresar a la Academia Francesa, algo que obviaron los jueces, haciendo caso omiso a la norma establecida desde el 2010, año en que Mario Vargas Llosa recibió el nobel de Literatura.

Tras su ingreso a la Academia, Vargas Llosa publicó Un bárbaro en Paris, su libro de ensayos y artículos sobre la cultura francesa donde desmenuza ficciones que a él lo cautivaron y donde hace una reflexión dedicada al pensamiento político de Albert Camus y Jean Paul Sartre, entre otros intelectuales.

El 2023 comenzó de mil maravillas para Mario Vargas Llosa pues su legado seguirá intacto, ya no solo en sus más de 660 títulos en su trayectoria como escritor, sino en la máxima entidad honorífica para intelectuales en Francia.

Las primeras obras de Mario Vargas Llosa ya son Patrimonio Cultural

En agosto de este año, cuatro unidades bibliográficas de las obras de Mario Vargas Llosa fueron declaradas Patrimonio Cultural de la Nación. En efecto, las primeras ediciones de Los jefes, La ciudad y los perros, La casa verde, y Los Cachorros, ejemplares autografiados y dedicados a personajes como el icónico Raúl Porras Barrenechea, ahora forman parte del sector cultural.

Fue por medio de la resolución del Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industria Culturales que se estableció que las cuatro obras del nuevo integrante de la Academia Francesa, publicadas entre 1957 y 1967, sean parte del patrimonio peruano.

El documento resalta que los libros seleccionados “incluyen los cuatro primeros títulos publicados de la obra narrativa de Jorge Mario Pedro Llosa que son custodiados en la Biblioteca Nacional del Perú, y representan una muestra de su creación literaria, tanto en el relato breve como en la novela”.

Según la resolución, las cuatro ediciones de Mario Vargas Llosa “presentan singularidades que las diferencian de otros ejemplares, entre ellas una dedicatoria autógrafa de Mario Vargas Llosa al historiador y diplomático Raúl Porras Barrenechea”. También presentan “marcas de propiedad como el exlibris del diplomático peruano Manuel Cisneros Sánchez”. Otro logro más que deja el nobel en nuestro país.

Los jefes, La ciudad y los perros, La casa verde, y Los Cachorros, son los libros convertidos en Patrimonio Cultural de la Nación. | Fuente: Biblioteca Nacional del Perú

Le dedico mi silencio, la novela que anunció el retiro del nobel

Tras superar el coronavirus, Mario Vargas Llosa anunció para octubre la publicación de su novela Le dedicó mi silencio, que narra la historia de Toño Azpilcueta, un músico criollo que sueña con un país unido por la música y que enloqueció queriendo escribir un libro perfecto que lo contara.

Tras cuatro años de su ejemplar Tiempos recios, el escritor nacional publicó una nueva novela que mezcla ficción y ensayo para hablar de un tema que le obsesiona desde hace mucho tiempo: la utopía cultural que se vive con la música peruana como un pretexto.

Sin embargo, los lectores no esperaban que Le dedico mi silencio tendría en su interior la noticia que, hasta la fecha, causa revuelo en el mundo: el retiro del nobel de la literatura con un ensayo sobre Jean-Paul Sartre. “Ahora, me gustaría escribir un ensayo sobre Sartre, que fue mi maestro de joven. Será lo último que escribiré”, se lee el mensaje.

No obstante, pese al impactante anuncio, Mario Vargas Llosa aseguró que seguirá con su pasión por la escritura. Además, expresó su deseo “de morir en medio de una palabra que se quedó sin terminar”. “Y, aunque me crea un Matusalén, no aspiro a vivir tanto. Así que he terminado esta historia, pero seguiré escribiendo hasta el último día de mi vida (…) Me parece que voy a cumplir aquello de quedarme con un lapicero en la mano”, expresó.

Mario Vargas Llosa se despidió de las columnas de opinión

Mario Vargas Llosa también se despidió de las columnas de opinión. En una última edición publicada el domingo 17 de diciembre en su espacio ‘Piedra de toque’ en el diario El País, el nobel brindó un consejo a los jóvenes periodistas que desean, al igual que él, escribir sus posturas en un medio de comunicación.

Luego de 33 años de publicar sus columnas cada domingo, Vargas Llosa dijo adiós al periodismo de opinión afirmando que los columnistas tienen “una función distinta con más libertad que quien cumple una función informativa”.

El escritor agradeció al diario El País por permitirle publicar libremente sus opiniones y recalcó que el medio “haya respetado sus puntos de vista”. “Ese sería el único consejo que transmito a los jóvenes que se inician como escritores en la prensa diaria: decir y defender su verdad, coincida o discrepe de lo que el diario defiende editorialmente”, acotó.

Es así como Mario Vargas Llosa despide el 2023 con un legado eterno en la Academia Francesa, con su obra Le dedico mi silencio, el anuncio de su retiro novelístico y la difusión de su último espacio de opinión. Sin duda, un año resaltante para el nobel peruano quien vive, y seguirá viviendo, en cada texto, en cada párrafo, en cada palabra y cada historia de su obra.