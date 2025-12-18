Ordenan captura de Raúl Rocha, presidente de Miss Universo, por presuntos vínculos con red criminal

La medida forma parte de una investigación por contrabando de combustible, armas y drogas en México. El empresario figura como presunto implicado y testigo colaborador de la Fiscalía.

Las autoridades mexicanas ordenaron la captura de Raúl Rocha Cantú, presidente de la Organización Miss Universo, en medio de una investigación por presuntos vínculos con una red criminal dedicada al contrabando de combustible (huachicol), armas y drogas, según consta en documentos judiciales de la Fiscalía General de la República (FGR).

La orden de aprehensión está incluida en la causa penal 495/2025, derivada de la carpeta de investigación 928/2024, que también involucra a otras doce personas presuntamente relacionadas con esta organización criminal.

¿Por qué investigan a Raúl Rocha?

De acuerdo con la investigación, Jacobo Reyes León, alias 'El Yaicob' o 'El Lic', fue identificado como el presunto líder de la red, encargado de coordinar las operaciones y recibir las ganancias del contrabando de hidrocarburos y armas de fuego. Reyes León fue detenido el lunes 15 de diciembre en la Ciudad de México y puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo).

En el mismo expediente judicial figura Raúl Rocha, quien es señalado como presunto vinculado a la red criminal y actual testigo colaborador de la FGR. Las autoridades investigan posibles nexos con organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y La Unión Tepito, aunque el caso continúa en etapa de investigación.

Raúl Rocha, bajo investigación federal

El pasado 26 de noviembre, la FGR confirmó públicamente que Rocha Cantú se encontraba bajo investigación por presuntos delitos relacionados con narcotráfico, huachicol y tráfico de armas, un día antes de la salida del entonces fiscal general Alejandro Gertz Manero.

En medio de este escenario legal, la Organización Miss Universo (MUO) anunció recientemente que trasladará su sede de México a Nueva York, ciudad donde operó durante décadas. La decisión se da mientras avanzan los procesos judiciales que involucran a los propietarios de la organización: el propio Rocha y la empresaria tailandesa Anne Jakrajutatip.

Desde 2024, Miss Universo es propiedad conjunta de la compañía tailandesa JKN y Legacy Holding Group USA Inc., empresa vinculada al empresario mexicano.

Polémica en torno a Miss Universo

La investigación cobró mayor visibilidad tras la más reciente edición de Miss Universo, celebrada en Tailandia, luego de que la representante de México, Fátima Bosch, fuera coronada como ganadora. Días después, uno de los miembros del jurado denunció públicamente presuntas irregularidades en la final, al señalar un posible fraude en el proceso de selección.

Lo que inicialmente se presentó como una controversia vinculada al certamen terminó por abrir el foco sobre una investigación de mayor alcance, relacionada con una presunta red de tráfico de armas, drogas y combustible, actualmente bajo indagación de las autoridades federales mexicanas. Hasta el momento, la Fiscalía General de la República no ha informado si Raúl Rocha se presentará de manera voluntaria ante la justicia ni ha precisado cuáles serán los siguientes pasos dentro del proceso judicial.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis