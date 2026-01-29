Alejandro Sanz rompe el silencio con un mensaje enigmático sobre las polémicas con Candela Márquez e Ivet Playà

Durante la presentación de su nuevo documental, el cantante español fue consultado por las controversias recientes que rodean su vida personal y respondió con una frase breve que no pasó desapercibida.

Alejandro Sanz atraviesa un momento clave en su carrera. Este martes 27 de enero se estrenó en Movistar Plus+ Cuando nadie me ve, una serie documental en la que el artista repasa su trayectoria musical y se abre como nunca antes sobre los costos personales y familiares de convertirse en una de las figuras más influyentes de la música en español.

La presentación tuvo lugar en Madrid y contó con la presencia de amigos cercanos como Iker Casillas y Vicky Martín Berrocal. Sin embargo, más allá del lanzamiento, la atención se centró en la reacción del cantante al ser consultado por las recientes polémicas vinculadas a su ruptura con Candela Márquez y a las declaraciones de Ivet Playà, la joven que llegó a trabajar con él y que lo acusó de abuso emocional.

La respuesta enigmática de Alejandro Sanz

Ante la pregunta directa de una periodista sobre cómo afronta los titulares y controversias de los últimos meses, Alejandro Sanz sorprendió con una respuesta poco convencional. “¿Tú sabes quién es John Malone? Búscalo”, dijo, en referencia al magnate estadounidense de los medios de comunicación, sin ofrecer mayor contexto. Luego, antes de retirarse, añadió: “Muy feliz”.

Minutos antes, otro reportero le había preguntado en qué momento personal se encontraba. “Muy buen momento, la verdad, muy contento”, respondió el cantante.

El lado más íntimo de Alejandro Sanz

En relación con su docuserie, Sanz explicó que no se trata de reinventarse, sino de mostrar una faceta más emocional. “Es complicado descubrir a un nuevo Alejandro Sanz porque desde que nací tengo ya puesto el sello”, señaló. “Pero hay una parte más emocional que no había compartido. Dudé mucho sobre qué mostrar y qué no, y al final decidí que lo mejor era mostrar la verdad”.

El artista también se refirió a la depresión que atravesó en el pasado y a la decisión de hacerlo público. “Cuando escribí aquel mensaje no fui consciente de cómo lo hacía, de por qué lo hacía, pero luego no me he arrepentido. Es una forma de mostrarte y de demostrar que es algo que le puede pasar a cualquiera”, explicó.

Consultado sobre qué pensaría el Alejandro Sanz de sus inicios al ver el documental, reflexionó: “Quizá le sorprendería verlos a todos ustedes aquí. Creo que no le sorprenderían muchas cosas. He sido fiel a mi forma de ser y de entender la música, y eso es lo que he hecho durante tantos años”.

¿Qué opina Alejandro Sanz sobre el caso Julio Iglesias?

Alejandro Sanz también fue consultado por la prensa por las acusaciones de agresión sexual contra Julio Iglesias. En declaraciones a Europa Press, apeló a la presunción de inocencia. “Cuando haya un juicio te podré dar una opinión. Hay que esperar a ver qué dice un juez y cuáles son las pruebas”, sostuvo.

Continuó diciendo: "Creo que es muy difícil ponerse de un lado u otro. A ver, conozco a Julio y a mí me cuesta mucho creerlo. Creer que pueda intentar abusar, pero hay que esperar a ver qué dice un juez y ver las pruebas y todo esto".

“Hay que tener mucho cuidado con el juicio mediático”, añadió. “Por supuesto que hay que proteger a una mujer si hay un abuso, pero la presunción de inocencia también debe ir por delante. Hemos visto casos en los que no se ha respetado y eso también es terrible”.

