Shannen Doherty revela buenas noticias en su lucha contra el cáncer de mama: "Es un milagro"

Shannen Doherty volvió a compartir los avances de su salud en la lucha contra el cáncer de mama que padece. En un nuevo episodio de su podcast ‘Let’s Be Clear’ el último lunes 29 de enero, la recordada actriz de las icónicas series de televisión Beverly Hills 90210 y Hechiceras señaló no perder la esperanza luego de revelar que sus últimos tratamientos han podido hacer “un milagro”.

"No voy a decir qué es, estoy tomando una nueva infusión contra el cáncer y, después de cuatro tratamientos, realmente no vimos una diferencia y todos querían que cambiara y yo simplemente dije: 'Continuaremos con esto y veremos'", inició diciendo Shannen Doherty a su oncólogo Amin Mirhadi.

En ese sentido, la actriz de 52 años precisó que luego del séptimo tratamiento "realmente se vio cómo se rompía la barrera hematoencefálica" concediendo una respuesta positiva de su cuerpo. "Para mí, eso es un milagro en este momento. En cierto modo, tiré los dados y dije: 'Sigamos adelante'", añadió.

Las palabras de Shannen Doherty dieron una señal de esperanza a la actriz quien emocionada mencionó que la intervención del fármaco podría considerarse “una intervención de Dios. “A veces buscas milagros en los lugares equivocados y los tienes justo delante de tu cara”, puntualizó.

Shannen Doherty cuenta que pasa sus días apegada a la vida con optimismo. | Fuente: Instagram (theshando)

Shannen Doherty afirmó mantener la esperanza y estar positiva

En otro momento, la actriz resaltó que siempre mantiene el optimismo y la esperanza que también necesitan todos los pacientes de cáncer en el mundo.

Como se sabe, Shannen Doherty pasa sus días apegada a la vida y disfrutando cada momento con sus seres queridos luego de que su cáncer de mama regresara en 2020, pese los tratamientos, quimioterapias, y demás citas médicas, que viene haciendo para tratar este mal que la aqueja desde el 2015, año en que se le diagnosticó la enfermedad por primera vez.

"La esperanza siempre está ahí. Puedo morir hoy, puedo morir dentro de 20 años, no lo sé. Puedo morir saliendo de casa y que me caiga un árbol encima o que me atropelle un autobús o lo que sea. O puedo morir de cáncer. Pero lo único que puedo hacer es vivir cada día de la manera más positiva y esperanzada que pueda, aceptarlo y decir: ‘Vaya, hoy me vuelvo a levantar y ¿qué voy a hacer?’ Creo que la positividad que traes a tu vida te ayuda con todo tu cuerpo", declaró.

Shannen Doherty reveló que su cáncer se expandió a los huesos

En noviembre del año pasado, Shannen Doherty reveló que su cáncer de mama se expandió hasta los huesos, pese a sus tratamientos.

La actriz decidió contar su situación en una entrevista donde confesó que no quiere morir ya que "no ha terminado de vivir".

“No he terminado de vivir. No he terminado de amar. No he terminado de crear. No he terminado con la esperanza de cambiar las cosas para mejor”, manifestó a People.

Shannen Doherty afirmó ser positiva y mantener siempre la esperanza.Fuente: Instagram