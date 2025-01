El fin de 'Bennifer': Ben Affleck y Jennifer Lopez están oficialmente divorciados

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Jennifer Lopez y Ben Affleck, una de las parejas más mediáticas de Hollywood, finalizaron oficialmente su matrimonio. Según documentos judiciales obtenidos por la revista People y otros medios estadounidenses, la separación se formalizó el 6 de enero.

La cantante presentó la solicitud de divorcio el 20 de agosto de 2024, dos años después de haber celebrado la fiesta de su matrimonio junto a amigos y familiares. La pareja, que vivió un sonado romance en el pasado y se dio una segunda oportunidad en 2021, contrajo matrimonio en Las Vegas en julio de 2022.

¿Por qué se divorciaron Ben Affleck y Jennifer Lopez?

Lopez argumentó "diferencias irreconciliables" como motivo del divorcio y declaró que ambos estaban separados desde abril de 2024.

En su declaración ante el Tribunal Superior del condado de Los Ángeles, la artista indicó que ninguno de los dos buscaba manutención conyugal, que los honorarios legales se dividirían equitativamente y que la división de bienes aún estaba pendiente de resolución.

Además, solicitó legalmente recuperar su nombre de soltera, Jennifer Lynn López.

En entrevista con Interview Magazine, Jennifer Lopez dijo estar satisfecha por su nueva etapa como mujer soltera: "Estar en una relación no me define. No puedo buscar la felicidad en otras personas. Tengo que tener la felicidad dentro de mí".

¿Qué hicieron Ben Affleck y Jennifer Lopez tras su separación?

Ben Affleck dejó la residencia de 60 millones de dólares que compartía con su ahora exesposa y alquiló una propiedad cercana a la de sus tres hijos, fruto de su matrimonio con Jennifer Garner, antes de adquirir una nueva casa.

Por su parte, Lopez, madre de los gemelos Max y Emme, de 16 años, fruto de su matrimonio con Marc Anthony, compartió hace poco en sus redes sociales reflexiones sobre su fortaleza emocional. "Estoy muy orgullosa de cómo manejo todas las cosas", dijo en un video en Instagram.

