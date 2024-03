Jimmy Kimmel respondió a críticas de Donald Trump a los Oscar: "¿No es hora de verlo en la cárcel?

Jimmy Kimmel fue protagonista de uno de los momentos más memorables en la edición 96 de los Premios Oscar realizado el último domingo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. ¿Qué pasó? Resulta que el presentador de la gala decidió responder a los duros comentarios que hizo Donald Trump en su contra así como las críticas vertidas hacia la Academia.

Al final de la ceremonia, Jimmy Kimmel empezó a leer las expresiones que difundió el expresidente norteamericano por medio de la red social Truth Social donde lo califica como “el peor presentador” de los Oscar.

"¿Hubo alguna vez un peor presentador que Jimmy Kimmel en los Oscar? Su apertura fue la de una persona inferior a la media que se esfuerza demasiado por ser algo que no es y que nunca podrá ser. Deshazte de Kimmel y tal vez reemplázalo con otro ‘talento’ de ABC acabado, pero barato, George Stephanopoulos", empezó a leer el actor el post escrito por Donald Trump.

Kimmel continuó leyendo el mensaje de Trump donde sostiene que la gala de los Oscar es “aburrida” y donde exhorta a los organizadores de la Academia a entregar los premios solo “a los que se lo merecen”.

"(Los Oscar) es un programa políticamente correcto, realmente malo esta noche, y durante años: inconexo, aburrido y muy injusto. ¿Por qué no simplemente dan los premios Oscar a quienes los merecen? Quizás así su audiencia y sus ratings televisivos regresen de las profundidades. ¡Hagan a Estados Unidos grande otra vez!", concluyó el post del actual candidato presidencial.

Donald Trump cuestionó duramente a los Oscar por medio de su cuenta de Truth Social. Fuente: Truth Social

Jimmy Kimmel contestó críticas de Donald Trump

Fiel a su estilo irónico y bromista, Jimmy Kimmel no se quedó callado y, por el contrario, decidió responder, con una sonrisa en el rostro, a los comentarios vertidos por Donald Trump contra él y contra la organización de los Oscar 2024.

“Bueno, gracias por sus palabras, presidente Donald Trump. Gracias por mirar la gala de los Oscar. ¿Ya no es hora de verlo en la cárcel”, dijo Jimmy Kimmel, recibiendo el aplauso de los asistentes dejando plasmado uno de los momentos más recordados de la gala.

Por otro lado, diversos usuarios y seguidores de los Oscar también se mostraron a favor de la respuesta dada por Jimmy Kimmel.

“Tus palabras pasarán como una de las líneas más épicas en la historia de la televisión”, “Bien hecho, Kimmel”, “Así se debe responder a Trump, resaltando su extraño comportamiento y burlándote”, “Kimmel, tú tienes la última palabra esta noche”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

Jimmy Kimmel fue el presentador oficial de la ceremonia de los Oscar 2024. | Fuente: EFE

Jimmy Kimmel: “Me dijeron que no lea los comentarios de Trump”

Por su parte, Jimmy Kimmel reveló que su respuesta a Donald Trump fue un acto espontáneo y que no estaba ensayada. En ese sentido, afirmó que, desde la organización, le pidieron que no leyera el mensaje del expresidente norteamericano.

“Me dijeron: ‘Tienes un poco de tiempo’. Yo les dije: ‘Voy a leer el tuit de Donald Trump’. Ellos me dijeron que no, me pidieron que no lo lea (…) Yo no hice caso y les dije: ‘Sí, lo voy a hacer’”, expresó Kimmel entre risas.

