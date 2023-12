¿Cuáles son las películas más taquilleras de este 2023 y cuánto recaudaron? Esto dice Box Office Mojo

Este 2023 se han dado algunos récords en la industria cinematográfica y se han estrenado diversas películas que han sido vistas por millones de personas. Ahora, Box office Mojo, portal especializado en la taquilla en cine, actualizó su ranking de las películas más taquilleras de este año y hay cinco que sobresalen.

A continuación, revisaremos cuáles son los cinco largometrajes más taquilleros y a qué géneros pertenecen, así como una descripción de lo conseguido por cada película y su sinopsis, por si aún no las viste.

Película ‘Taylor Swift: The Eras Tour’ superó los 100 millones de dólares antes de su estreno. | Fuente: Instagram

Rápidos y Furiosos 10 (Puesto 5)

Rápidos y furiosos 10 ocupa el quinto lugar de las películas más taquilleras de este 2023. La saga protagonizada por Vin Diesel como Dominic Toretto no defraudó este año y acumuló una taquilla de 704 millones 709 mil dólares a nivel mundial donde más de 145 millones vienen de las salas de cine norteamericanas y otros 558 millones de los aficionados en el extranjero y Latinoamérica, incluido el Perú.

Rápidos y Furiosos es una conocida saga de acción de autos, mafia y drama que en el 2001 lanzó la primera de las diez películas en estreno hasta la fecha. Esta nueva entrega, estrenada en cines el último 18 de mayo, marcó el debut de Jason Momoa como el mafioso brasileño Dante Reyes, quien busca vengarse de Domic Toretto por la muerte de su padre, Hernán Reyes, tras un escape el 2007 junto con Brian O’Conner (Paul Walker).

Otros de los rostros conocidos en Rápidos y Furiosos 10 es el de Jordana Brewster como Mia Toretto, hermana de Dom, quien ha formado parte de las películas desde el primer estreno de la saga. Asimismo, Michelle Rodríguez vuelve a brilla como Letty Ortiz, esposa del protagonista de la saga.

Del mismo modo, Rápidos y Furiosos 10 cuenta con la participación de Sung Kang (Han Lue), Jason Statham (Ian Shaw), Brie Larson (Tess), Tyrese Gibon (Roman), Ludacris (Tej) y Nathalie Emmanuel (Ramsey). Por su parte, Rotten Tomatoes, sitio web de aprobación de películas, colocó a la película un 57%. El sitio Metacritic colocó una puntuación de 55 sobre 100. Mientras que CinemaScore le otorgó la calificación ‘B+’.

Rápidos y Furiosos 10 se estrenó el 18 de mayo de 2023 en el Perú y Latinoamérica.Fuente: Universal Pictures

Guardianes de la Galaxia 3 (Puesto 4)

La última película de la saga de Guardianes de la Galaxia se encuentra en la cuarta posición de los filmes con mayor recaudación de taquilla este año. La nueva historia de superhéroes galácticos de Marvel Comics ha obtenido 845 millones 555 mil dólares a nivel mundial donde casi 359 millones de dólares provino de los cines de Estados Unidos mientras que 486 millones de dólares vienen de los cines de otros países.

Guardianes de la Galaxia 3 narra el ataque que sufrió la icónica banda intergaláctica por Adam Warlock (Will Poulter), un soberano guerrero creado por la suma sacerdotisa Ayesha, que busca destruirlos para poder robarles sus pertenencias. Según describe la sinopsis oficial, la banda de Guardianes se instala en Knowhere para iniciar su nueva aventura.

“Sus vidas no tardan en verse alteradas por los ecos del turbulento pasado de Rocket (Bradley Cooper). Peter Quill (Chris Pratt), aún conmocionado por la pérdida de Gamora, debe reunir a su equipo en una peligrosa misión para salvar la vida de Rocket, una misión que, si no se completa con éxito, podría muy posiblemente conducir al final de los Guardianes tal y como los conocemos”, describe la trama.

Guardianes de la Galaxia 3 se estrenó el 4 de mayo en el Perú y Latinoamérica. La película es protagonizada por Chris Pratt como el capitán Peter Quill y Zoe Saldaña como la exasesina Gamora. El elenco también está conformado por Dave Bautista, Karen Gillan, Vin Diesel, Bradley Cooper, Will Poutler, Sean Gunn, Linda Cardellini, entre otros. Rotten Tomatoes colocó a la película un 82% de aprobación. El sitio Metacritic colocó una puntuación de 64 sobre 100. Mientras que CinemaScore le otorgó ‘A’ de calificación.

Guardianes de la Galaxia 3 se estrenó el 4 de mayo de 2023 en el Perú, y Latinoamérica.Fuente: Marvel Studios

Oppenheimer (Puesto 3)

El tercer lugar lo ocupa Oppenheimer, del reconocido director Christopher Nolan. El documental, que relata la vida del científico nuclear Julius Robert Oppenheimer (Cillian Murphy) y su creación de la bomba atómica, consiguió, finalmente, 952 millones de dólares a nivel mundial ratificando ser el filme histórico con mayor taquilla de Hollywood.

Oppenheimer se estrenó el último 21 de julio en Latinoamérica consiguiendo una gran atención junto con el estreno de Barbie. La crítica internacional colocó a Oppenheimer entre “las mejores películas de todos los tiempos” resaltando la actuación de sus protagonistas y la trama impuesta por Christopher Nolan, quien se mostró entusiasta con su versión digital.

Oppenheimer, además, tuvo, recientemente, ocho nominaciones en los próximos Globos de Oro 2024 en las categorías a mejor película de drama, mejor dirección, mejor actor y actriz de reparto con Robert Downey Jr. (Lewis Strauss) y Emily Blunt (Katherine Oppenheimer) como los favoritos para dichos premios.

Rotten Tomatoes, por su lado, colocó a la película de drama y suspenso un 93% de aprobación. El sitio Metacritic colocó una puntuación de 88 sobre 100. Mientras que CinemaScore le otorgó una contundente ‘A’ de calificación.

Oppenheimer, de Christopher Nolan, se estrenó el 21 de julio de 2023 en Latinoamérica.Fuente: Universal Pictures

Super Mario Bros (Puesto 2)

Super Mario Bros, la película de Illumination y Nintendo basada en el histórico videojuego, obtiene el segundo lugar de los filmes más taquilleros de este 2023, de acuerdo con el ranking publicado por Box Office Mojo. La película animada fue la primera en superar los mil millones de dólares en taquilla logrando, hasta la fecha, un total de 1 millón 361 mil dólares.

La película Super Mario Bros llegó al Perú y Latinoamérica el último 5 de abril. Seguidamente, se convirtió en el largometraje animado con mayor taquilla al recaudar 27,4 millones de dólares en su estreno. En ese sentido, la aventura de los hermanos Mario y Luigi se volvió el filme más exitoso de la historia basado en videojuegos superando a Warcraft (439 millones).

"Mientras trabajan en una avería subterránea, los fontaneros de Brooklyn, Mario y su hermano Luigi, viajan por una misteriosa tubería hasta un nuevo mundo mágico. Pero, cuando los hermanos se separan, Mario deberá emprender una épica misión para encontrar a Luigi. Con la ayuda del champiñón local Toad y unas cuantas nociones de combate de la guerrera líder del Reino Champiñón, la princesa Peach, Mario descubre todo el poder que alberga en su interior", describe la sinopsis oficial.

Super Mario Bros, además, fue nominada en la categoría a mejor película de animación en los próximos Globos de Oro 2024. El elenco de voces incluyó a los actores: Chris Pratt (Mario),​ Anya Taylor-Joy (Princesa Peach), Charlie Day (Luigi), Jack Black (Kuppa), Keegan-Michael Key (Honguito), Seth Rogen (Donkey Kong), entre otros. Rotten Tomatoes colocó a la película de Mario Bros un 59% de aprobación. Metacritic le dio una puntuación de 46 sobre 100. Mientras que CinemaScore le otorgó ‘A’ de calificación.

La película de Super Mario Bros se estrenó el último 5 de abril en Latinoamérica y el Perú.Fuente: Universal Pictures

Barbie (Puesto 1)

Barbie no solo es la película más taquillera de este 2023 sino también la que más récords consiguió luego de su estreno el último 21 de julio. La cinta de Greta Gerwig ha sido uno de los mayores éxitos de un filme en muchos años de historia en la industria. Ahora, Box Office Mojo posiciona a Barbie en la cima del ranking con 1 mil 441 millones de dólares en recaudación siendo la más vista en el año.

Barbie, protagonizada por Margot Robbie, lideró por varias semanas la taquilla en diversos países del mundo marcando un éxito de marketing inigualable en ventas de varios productos que acompañaron en la distribución del filme. La comedia de fantasía consiguió tener nueve nominaciones en los próximos Globos de Oro 2024 siendo la segunda de la historia de los premios detrás del musical Cabaret, de Bob Fosse.

La película distribuida por Warner Bros también se apoderó de los Critics Choice Awards con 18 nominaciones en total. Barbie fue colocada en las categorías a mejor película, mejor dirección, mejor guion original, mejor actriz (Margot Robbie), mejor actor de reparto (Ryan Gosling), mejor fotografía, mejor diseño de producción, mejor vestuario, mejor canción, mejor efecto sonido, mejor maquillaje, entre otros.

Por su parte, Greta Gerwig, quien presidirá el jurado del Festival de Cine de Cannes 2024, se convirtió en la primera cineasta en alcanzar los mil millones en taquilla en una película. Sin duda, Barbie ha marcado un precedente al ser el estreno con mayor recaudación en toda la historia y siendo la más taquillera en el mundo este año.

Barbie es la película más taquillera y exitosa de este 2023.Fuente: Warner Bros

Otras películas más taquilleras

En el sexto lugar figura Spider-Man: A través del Spider-Verso, seguida de La Sirenita, de Disney. El octavo puesto es para la saga de Misión Imposible, protagonizada por Tom Cruise. Elemental y Ant-Man y la Avispa: Quantumania ocupan el noveno y décimo lugar, respectivamente.

Taylor Swift: The Eras Tour figura en el puesto 20 del ranking. Antes del documental de conciertos aparecen: John Wick 4, Transformers: El despertar de las bestias, Megalodón 2: El gran abismo, Indiana Jones y el dial del destino, Los juegos del hambre: La balada de pájaros cantores y serpientes, Five Nights at Freddy’s, Credo III, The Flash y La Monja 2.