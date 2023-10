¿Ya no están juntos? Karol G y Feid se saludan dándose la mano en los Latin Billboard 2023

Así se saludaron Karol G y Feid en los Latin Billboards 2023 y generó confusión en sus fanáticos. | Fuente: @moluscotv

Si bien Karol G y Feid no han confirmado su relación públicamente, se han mostrado felices y compartiendo momentos juntos. Varios de sus seguidores han estado pendientes de su romance, pero tras la reciente ceremonia de los Latin Billboard 2023, circuló un video que generó especulaciones sobre una posible separación.

Los colombianos ofrecieron una presentación en individual y, tras ello, la ‘Bichota’ se llevó cinco premios: Top Latin Álbum del año, Álbum de Ritmo Latino del año, Artista Hot Latin Songs del año, Mejor Artista Latina del año y el Spirit of Hope de Billboard.

Mientras compartían sus logros en las redes sociales, se hizo viral un video donde Karol G y Feid se saludan “de manera fría”, según sus seguidores: se dan la mano y con un beso en la mejilla.

“Yo creo que ya no están juntos. Solo que Feid es todo un caballero y no hablaría de ella para bien o para mal”, “Se saludan como amigos”, “No quiero pensar que Karol G lo usó”, “Lo que pasa es que Feid es muy reservado no le gusta ventilar mucho su relación a público solo en familia”, “Parece como si no estuvieran”, “Esos nunca estuvieron son solo amigos. Yo siempre lo dije”, fueron algunos comentarios.

Por otro lado, Karol G compartió un mensaje en su cuenta de X donde asegura que “a los chismosos hay que tenerlos confundidos”. Hasta el momento ha revelado sí se refiere al video.

Feid y Karol G posaron por primera vez juntos tomados de la mano hace cuatro meses.

¿Karol G le dedicó una canción a Anuel AA?

Karol G lanzó Mi ex tenía razón, un tema que forma parte de su nuevo disco Mañana será bonito (Bichota Season). Su letra llamó la atención de sus seguidores, ya que muchos creen que colombiana compara la relación entre su expareja, el puertorriqueño Anuel AA, y a su novio actual, el cantante Feid.

"Contigo los días de playa me dan más calor/Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor/Bebé, en la cama me curaste to' lo que me dolía/Me pusiste a latir donde ya no me latía/ A ti sí te creo cuando me dices: 'Mi amor'", dice la canción.

A parte de su letra tiene, la melodía de la canción tiene el estilo de la fallecida cantante estadounidense Selena Quintanilla, quien según reveló la colombiana, es su máximo referente en la música.

"Esta canción es mi bebé, un estilo musical que he seguido y admirado toda mi vida y con una dedicatoria especial a una artista que hizo que creyera que algún día todo lo que me pasa hoy podía ser posible: Selena Quintanilla te amo", escribió la cantante en Instagram.

"Mi ex tenía razón / Dijo que no iba a encontrar uno como él / Y me llegó uno mejor, que me trata mejor / Mi ex tenía razón / Cuando dijo que nadie me lo hará como él / ¿Pa' qué le digo que no? Si me lo hace mejor", dice parte de la letra.