Leire Martínez niega versión que vincula a Amaia Montero con su salida de La Oreja de Van Gogh

La exvocalista del grupo desmintió que existiera una propuesta de dúo y evitó dar detalles sobre las razones de su desvinculación.

Leire Martínez reapareció en Madrid durante la presentación de los Premios Dial, donde se refirió por primera vez a las recientes versiones que buscan explicar su salida de La Oreja de Van Gogh en octubre de 2024, tras 17 años como vocalista de la banda.

En los últimos días, el programa Vaya fama de Mediaset aseguró que detrás de su desvinculación del grupo estaría Amaia Montero, quien supuestamente se habría negado a compartir escenario con Leire en un posible reencuentro por el 30º aniversario de la banda. Según esa versión, los integrantes de LODVG habrían planteado a Amaia un regreso para una serie de conciertos en 2026, escenario en el que Leire habría quedado fuera si la Montero aceptaba volver.

Leire Martínez desmiente rumores de su salida de La Oreja de Van Gogh

Ante estas especulaciones, Leire fue tajante al desmentir que se le haya propuesto cantar a dúo con Amaia Montero. “Se han publicado muchas cosas y, en concreto, esa es mentira”, afirmó, aunque evitó profundizar sobre si esa situación influyó o no en su salida del grupo. “A mí nunca se me ha hecho una propuesta, por lo tanto, no puedo responder a algo que no ha existido”, añadió, dejando la cuestión abierta.

A poco más de un año de su salida de la banda, la cantante reconoció que el proceso no fue sencillo. Definió el momento como “una buena torta” que le ha servido como aprendizaje, aunque admitió que todavía no ha sanado del todo. “Las cosas requieren su tiempo y hay factores que no ayudan, como fomentar comparaciones o el mal rollo constante”, señaló, asegurando que intenta mantenerse al margen de ese tipo de dinámicas.

Consultada sobre si atraviesa el mejor momento de su vida, la cantante respondió con optimismo y perspectiva: “Estoy en un buen momento, pero creo que el mejor será el de mañana. Mi propuesta es estar bien hoy para poder estar bien mañana”.

¿Por qué Leire Martínez ya no está en La Oreja de Van Gogh?

Durante su actuación en las fiestas del Pilar de Zaragoza en octubre de 2024, Leire se emocionó y rompió a llorar mientras interpretaba Rosas, lo que fue el último concierto de la actual gira de la banda. La conmovedora escena generó numerosos comentarios en redes sociales y disparó rumores sobre su posible salida.

Tras ello, la agrupación reveló que, en adelante, "las trayectorias profesionales de Leire y La Oreja de Van Gogh seguirán caminos separados". "La decisión ha sido dura y difícil, pero llega después de mucho tiempo de reflexión y profundas conversaciones en las que no hemos conseguido acercar nuestras diferentes maneras de vivir el grupo", señaló un comunicado.

Leire ha sido la vocalista de la banda desde 2008, cuando se incorporó tras la salida de la cantante original, Amaia Montero. "Termina una etapa fascinante que todos llevaremos en el corazón y que nos ha permitido disfrutar de la mejor profesión del mundo de una manera soñada", afirma el mensaje.