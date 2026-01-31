Denise Richards y Carmen Electra se unen para una sesión especial en OnlyFans por el Día de San Valentín

Denise Richards y Carmen Electra aparecerán juntas frente a cámaras, por primera vez, en una colaboración grabada para la plataforma para adultos OnlyFans, cuyo estreno está previsto para el Día de San Valentín.

La participación de ambas actrices fue anticipada por Carmen Electra a través de una publicación en su cuenta de Instagram, en la que compartió una imagen promocional como adelanto de lo que verán sus seguidores.

De acuerdo con fuentes citadas por el medio TMZ, la sesión se realizó en la mansión Creators Inc. ubicada en Encino, California. Durante la grabación, Richards y Electra utilizaron lencería y mostraron una marcada química frente a cámaras.

Detalles de la grabación y estreno de la colaboración en OnlyFans

Según testigos, las escenas se desarrollaron en distintos espacios del lugar, entre ellos un dormitorio y un sillón de la sala. A raíz de la pasión que imprimieron las protagonistas en este contenido, las mismas fuentes señalaron que el ambiente de la sesión llevó al equipo a solicitar el cierre del set durante la grabación.

"Denise Richards y Carmen Electra son dos íconos que, hasta ahora, nunca habían compartido escena. Ambas han ampliado su presencia más allá del Hollywood tradicional y, como visionarias, se han adaptado a la industria del contenido digital. Con esta colaboración, podemos ofrecer a los fans una experiencia memorable", indicó Andy Bachman, CEO de Creators Inc.

La sesión completa estará disponible en las cuentas oficiales de OnlyFans de Denise Richards y Carmen Electra el 14 de febrero.